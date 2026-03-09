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Presidente Abelardo de la Espriella recorrió la primera línea del Metro de Bogotá: esto dijo

El presidente compartió un análisis sobre el tiempo en el que se empezó a hablar del Metro de Bogotá y destacó el avance de la megaobra.

Foto: X @ABDELAESPRIELLA

Noticias RCN

septiembre 03 de 2026
07:49 a. m.
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Este 2 de septiembre el presidente Abelardo de la Espriella visitó la primera Línea del Metro de Bogotá. A través de su cuenta oficial en X, el mandatario compartió detalles de cómo ha avanzado la obra e incluso, felicitó al alcalde Galán por el proyecto.

Para el jefe de Estado, las acciones que ha tomado Galán han llevado a que la obra avance de manera rápida y oportuna. Esto, teniendo en cuenta que el alcalde recibió el proyecto con un 30% de avance y actualmente ya se encuentra en el 81%.

“Apreciado alcalde Carlos Fernando Galán, me alegra mucho compartir este recorrido con usted (…) Constaté sobre el terreno que esta megaobra supera hoy el 81% de ejecución. Pasar del 30% a esta fase decisiva demuestra que, cuando hay buena gerencia, voluntad y capacidad de ejecución, las grandes obras avanzan. Este aplauso es para usted y su equipo, alcalde”, indicó De la Espriella.

El presidente compartió un análisis sobre el tiempo en el que se empezó a hablar del Metro de Bogotá y destacó el avance de la ciudad, de su movilidad, de la infraestructura, de la planeación, entre otros aspectos.

“Quiero mirar por un momento hacia atrás. Bogotá empezó a hablar seriamente de construir un metro desde comienzos de la década de 1940. Desde entonces vinieron estudios, proyectos, anuncios, nuevos proyectos y también muchísimas frustraciones para la ciudad. Han pasado más de 80 años de aquel momento, durante los cuales varias generaciones de ciudadanos oyeron hablar del metro. Nos ilusionamos con él y nunca llegamos a verlo hasta ahora. Por eso, lo que hoy tenemos ante nuestros ojos es particularmente importante. Estamos viendo una obra que avanza, trenes que ya están en la ciudad 17, y un proyecto que se acerca a su culminación”.

En sus declaraciones, el mandatario confirmó que respaldará la licitación de la Línea 2, impulsará la Línea 3 y dará la orden para iniciar desde ya, la planeación de la Línea 4.

“En mi Gobierno, los compromisos del Estado se respetan, se honran, y las buenas obras tienen la garantía de continuar ejecutándose como corresponde (…) Hoy quiero ratificar ante ustedes mi compromiso de terminar la línea uno, avanzar en las líneas dos y tres, y empezar a pensar en la línea cuarta”, aseguró.

Finalmente, confesó que cuando realizó el recorrido se sentía “en otro lado” y que le parecía una mentira que Bogotá, ciudad en la que se formó como profesional, “ya tenga su metro”.

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