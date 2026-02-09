¿Qué piensan los expertos con respecto al Presupuesto General 2027? Estas son las proyecciones

El Presupuesto General de la Nación para 2027 tendrá un aumento de $ 59.3 billones frente al proyecto presentado inicialmente por la administración de Gustavo Petro. La nueva propuesta eleva el monto total de $ 575.7 billones a cerca de $ 635 billones.

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De acuerdo con un análisis publicado por el Centro de Pensamiento Económico – Anif, el incremento no representa simplemente un mayor gasto de las entidades públicas. Una parte importante corresponde al reconocimiento de obligaciones que no estaban contempladas de manera suficiente en la primera versión, además de un aumento considerable en los recursos destinados al servicio de la deuda.

¿De cuánto es el presupuesto?

Anif señala que aproximadamente el 61 % del incremento está relacionado con mayores compromisos de deuda, mientras que otro 42 % corresponde principalmente a obligaciones de funcionamiento que ya existían, entre ellas transferencias y pensiones. Al mismo tiempo, la inversión pública tendría una reducción de $ 3 billones frente al presupuesto presentado en junio.

El panorama fiscal también genera preocupación. Según las nuevas proyecciones, Colombia cerraría con un déficit fiscal equivalente al 9.4 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el déficit primario llegaría al 4.5 %.

Ante este escenario, el gobierno plantea una Ley de Ajuste Fiscal cercana a los $ 45 billones, cuya aprobación dependerá del Congreso.

¿Qué se puede esperar?

La situación se explica, entre otros factores, por la eliminación de $ 30.2 billones que estaban contemplados como ingresos tributarios contingentes en el proyecto anterior. En paralelo, los recursos de capital, principalmente asociados a crédito, subirían de $ 187.5 billones a $ 287.7 billones. Para los expertos de Anif, esto significa que el nuevo presupuesto se apoya en una mayor necesidad de endeudamiento.

Las necesidades de financiación del gobierno prácticamente se duplicarían: pasarían de $ 130 billones a $ 266 billones. Como consecuencia, la deuda neta se elevaría hasta el 66.2 % del PIB en 2027, un nivel cercano al límite del 71 % establecido por la regla fiscal.

El documento también advierte sobre la reacción de los mercados. Tras conocerse las nuevas cifras fiscales, los títulos de deuda pública registraron desvalorizaciones, mientras que el peso colombiano sufrió una depreciación durante la jornada. La tasa de cambio llegó a superar los $ 3.225 antes de moderar parte del movimiento y cerrar alrededor de $ 3.201.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.