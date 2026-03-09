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Tembló en Chocó durante la madrugada de este jueves 3 de septiembre: vea el reporte del SGC

Un nuevo temblor se registró en Chocó durante la madrugada de este 3 de septiembre. El Servicio Geológico Colombiano entregó el reporte oficial.

Tembló en Chocó durante la madrugada de este jueves 3 de septiembre: vea el reporte del SGC
Foto: SGC

Noticias RCN

septiembre 03 de 2026
06:47 a. m.
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Un nuevo temblor se registró en Colombia durante la madrugada de este jueves 3 de septiembre de 2026. El movimiento sísmico tuvo como zona de referencia el departamento del Chocó y alcanzó una magnitud de 4,3, de acuerdo con el reporte entregado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El evento ocurrió exactamente a las 12:17 a.m., cuando buena parte de los colombianos dormía. Según la información oficial, el sismo tuvo una profundidad de 43 kilómetros.

Temblor en Chocó hoy, 3 de septiembre: este fue el reporte del SGC

El Servicio Geológico Colombiano estableció que el movimiento alcanzó una magnitud de 4,3 y se localizó en las coordenadas 4,42° de latitud y -76,73° de longitud.

El reporte fue establecido de manera manual por el SGC con información de 107 estaciones. Además, la entidad registró 1.371 reportes ciudadanos relacionados con el movimiento.

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Entre los municipios más cercanos al evento aparecen Sipí, Chocó, ubicado a 27 kilómetros; Trujillo, Valle del Cauca, a 51 kilómetros; y El Dovio, también en el Valle del Cauca, a 55 kilómetros.

El movimiento se suma a la actividad sísmica que se registra habitualmente en diferentes regiones del territorio colombiano. Por esta razón, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de estos eventos.

¿Qué hacer durante un temblor en Colombia?

Ante un sismo, la recomendación principal es mantener la calma y ubicarse en un lugar seguro, lejos de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer. También es importante seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

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Después del movimiento, se aconseja revisar posibles daños antes de utilizar nuevamente servicios como gas o energía eléctrica. Asimismo, es recomendable consultar únicamente información de fuentes oficiales para evitar rumores o datos falsos.

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