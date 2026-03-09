Testimonio pone bajo la lupa al exdefensor de Ocaña por liberaciones de secuestrados por ELN

La imagen fue tomada el 13 de noviembre de 2025, cuando Clara Serrano recuperó su libertad después de permanecer un año secuestrada. A su lado aparece Ever Pallares, entonces defensor del Pueblo de Ocaña, quien habría tenido contacto con uno de los presuntos captores.

La fotografía fue difundida en su momento como el registro de una liberación. Clara Serrano había sido secuestrada por el ELN cuando intentaba interceder por la libertad de su hermano, el ganadero Cristian Serrano.

Sin embargo, meses después, la imagen adquiere una nueva dimensión a partir de un testimonio incluido en un expediente judicial de la Fiscalía que investiga hechos relacionados con esa guerrilla y que fue revelado en exclusiva por Noticias RCN.

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En la fotografía también aparecen un sacerdote y otra persona que acompañaron a Clara tras su salida del cautiverio.

El documento contiene la declaración de un familiar de la víctima, cuya identidad se mantiene bajo reserva por seguridad. Según su relato, durante el secuestro sostuvo conversaciones telefónicas con un hombre identificado como alias ‘Darío’, señalado en la declaración como uno de los responsables de mantener retenida a Clara.

De acuerdo con el testimonio, el presunto integrante del ELN le habría advertido a la familia que, si no se completaba el pago exigido por la liberación, Clara permanecería secuestrada.

“Si no le hacíamos el pago de los cuatro mil millones restantes no la iban a soltar”, aseguró el familiar ante las autoridades.

La advertencia que habría recibido la familia

El expediente ubica otro momento clave el 24 de junio de 2025. Según la declaración, ese día Ever Pallares, quien entonces se desempeñaba como defensor del Pueblo de Ocaña, se comunicó telefónicamente con el familiar de Clara.

El testigo afirmó que Pallares le contó que había estado en la zona del Catatumbo y que se había reunido con alias ‘Darío’. Según su relato, el funcionario le manifestó que el supuesto integrante del ELN estaba molesto con la familia por las gestiones que venía adelantando para conseguir ayuda de organismos del Estado.

La situación habría llegado al punto de que, de acuerdo con la declaración, Pallares le habría advertido al familiar que debía cuidarse porque el hombre supuestamente también pretendía secuestrarlo.

“Me dijo que me cuidara porque me quiere secuestrar”, quedó consignado en el testimonio.

Días después, el 3 de julio de 2025, el familiar viajó hasta Ocaña para reunirse personalmente con Pallares. El encuentro, según la declaración, ocurrió en un centro comercial cercano a la Defensoría del Pueblo.

En esa conversación habría surgido uno de los elementos más llamativos del expediente: el dinero ofrecido para intentar conseguir la libertad de Clara.

La propuesta de $500 millones y los otros secuestros

Según el testimonio, Pallares le habría contado al familiar que durante su conversación con alias ‘Darío’ planteó la posibilidad de entregar $500 millones a cambio de la libertad de Clara.

La respuesta del presunto integrante del ELN, siempre según la declaración, habría sido que no aceptaría una suma inferior a los $4.000 millones que exigía por la liberación.

El familiar aseguró además que Pallares le habría contado sobre otros casos de secuestro que, presuntamente, fueron mencionados durante sus conversaciones con alias ‘Darío’.

Uno de ellos sería el de la entonces personera de Tamalameque, por cuya libertad, según el relato incorporado al expediente, se habría exigido una suma de $5.000 millones.

Estos señalamientos se conocen después de las revelaciones de Noticias RCN sobre una presunta infiltración del ELN en la Defensoría de Ocaña y sobre información que habría sido entregada a esa guerrilla.

Las denuncias pusieron bajo la lupa la actuación de funcionarios de esa entidad y posteriormente se produjo la salida de Ever Pallares.

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Ahora, el contenido de este expediente abre nuevos interrogantes sobre el papel que habría desempeñado el entonces defensor del Pueblo durante las conversaciones relacionadas con el secuestro de Clara Serrano.

La Fiscalía deberá establecer si lo declarado por el familiar corresponde a hechos que puedan ser corroborados con otras pruebas y determinar el alcance de los contactos que Pallares habría sostenido con alias ‘Darío’.

La fotografía que en noviembre de 2025 representó el regreso de Clara a la libertad queda así en el centro de una nueva pregunta: ¿qué papel cumplió realmente Ever Pallares en las conversaciones con el ELN y en las gestiones para lograr la liberación de la secuestrada?