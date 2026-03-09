CANAL RCN
Colombia Video

Hincha de Santa Fe asesinado a cuchillo en Bogotá: trató de escapar, pero se desangró

El crimen ocurrió el pasado domingo en el sector de Roma, en Kennedy. La víctima fue perseguida y apuñalada. El presunto agresor permanece prófugo.

Yhonay Díaz

septiembre 03 de 2026
07:07 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Como Luis Alberto Gómez Avellaneda fue identificado un hincha de Santa Fe, de 32 años, asesinado en un brutal ataque con arma blanca en lo que preliminarmente manejan las autoridades como un hecho de intolerancia.

"Sentimos el deber de defender al hincha común": barra de Santa Fe
RELACIONADO

"Sentimos el deber de defender al hincha común": barra de Santa Fe

Los hechos ocurrieron el domingo 30 de agosto, en el barrio Roma, en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá. El hombre fue atacado con un cuchillo, al parecer, por un desconocido.

El presunto agresor permanece prófugo. Cámaras de seguridad habrían registrado algunas imágenes del asesino para tratar de identificarlo; el hombre llevaba un suéter con capota que no permite ver su rostro.

Leonardo Castro fue encarado por un hincha de Santa Fe tras el clásico
RELACIONADO

Leonardo Castro fue encarado por un hincha de Santa Fe tras el clásico

Así fue el ataque a cuchillo contra un hincha de Santa Fe

De acuerdo con el relato de Camilo Avellaneda, hermano de la víctima, los hechos ocurrieron cuando Luis Gómez avellaneda se encontraba en el semáforo de la calle 36.

Resulta que llegó un muchacho de un momento a otro sacó un cuchillo. Bueno, comenzaron a discutir. Y pues el muchacho empieza a perseguir a mi hermano, porque obviamente no tenía nada con que defenderse.

La víctima, quien vestía la camiseta de Santa Fe, intentó huir de su agresor. Durante la persecución, el atacante logró apuñalarlo en el cuello y el tórax.

El muchacho lo que hace es en la mitad, como desde la carrera que él llevaba, lo apuñala al cuello, al tórax. Mi hermano sigue corriendo.

Millonarios pierde a sus hinchas para el próximo clásico capitalino
RELACIONADO

Millonarios pierde a sus hinchas para el próximo clásico capitalino

Tras apuñalarlo lo persiguió hasta un bañó donde buscó protegerse

La víctima buscó refugio en un establecimiento donde venden lechona y se encerró en el baño. Su agresor lo persiguió hasta ese lugar.

Ahí llega el muchacho hasta allá persiguiendo. No empieza a gritarle cosas desde la puerta. Pues ahí quedaron grabados los videos de lo que estaba haciendo el muchacho.

Cuando la Policía llegó al lugar, el agresor ya había huido. Los uniformados tuvieron que forzar la puerta del baño para poder entrar.

Le golpeaban y le golpeaban y pues mi hermano no abría. Cortaron la puerta para ingresar, pero mi hermano se estaba desangrado en el baño.

Dos policías trasladaron al hincha de Santa Fe en una moto hasta el hospital de Kennedy, pero ingresó sin signos vitales.

La familia de la víctima exige justicia y señala que "la hipótesis de nosotros es que tuvo que ser alguna persona de Millonarios.

Las autoridades investigan el caso para determinar el móvil de los hechos y al responsable del crimen.

Hombre quedó en estado crítico tras recibir brutal golpiza durante hecho de intolerancia en Cajicá
RELACIONADO

Hombre quedó en estado crítico tras recibir brutal golpiza durante hecho de intolerancia en Cajicá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Tembló en Chocó durante la madrugada de este jueves 3 de septiembre: vea el reporte del SGC

Temblor en Colombia

Aisladores sísmicos están siendo instalados en puentes de Bogotá: ya funcionan en varias estructuras

Cundinamarca

Le ponen freno a intervención ilegal en una importante zona ambiental de Cundinamarca

Otras Noticias

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 3 de septiembre de 2026

Este jueves 3 de septiembre, invita a revisar cómo estamos distribuyendo nuestra atención entre obligaciones, relaciones y necesidades personales.

Boca Juniors

El héroe de Boca: Montero volvió a brillar en Argentina

El portero colombiano fue figura en la clasificación de Boca Juniors después de atajar dos penales en la tanda definitiva.

ONU

ONU lanzó grave alerta sobre fenómeno El Niño: podría ser uno de los más fuertes en 40 años

Presupuesto General de la Nación

¿Qué piensan los expertos con respecto al Presupuesto General 2027? Estas son las proyecciones

Invima

Invima prohíbe varios productos de cuidado íntimo que se venden en Colombia