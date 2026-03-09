Hincha de Santa Fe asesinado a cuchillo en Bogotá: trató de escapar, pero se desangró

Como Luis Alberto Gómez Avellaneda fue identificado un hincha de Santa Fe, de 32 años, asesinado en un brutal ataque con arma blanca en lo que preliminarmente manejan las autoridades como un hecho de intolerancia.

Los hechos ocurrieron el domingo 30 de agosto, en el barrio Roma, en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá. El hombre fue atacado con un cuchillo, al parecer, por un desconocido.

El presunto agresor permanece prófugo. Cámaras de seguridad habrían registrado algunas imágenes del asesino para tratar de identificarlo; el hombre llevaba un suéter con capota que no permite ver su rostro.

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Así fue el ataque a cuchillo contra un hincha de Santa Fe

De acuerdo con el relato de Camilo Avellaneda, hermano de la víctima, los hechos ocurrieron cuando Luis Gómez avellaneda se encontraba en el semáforo de la calle 36.

Resulta que llegó un muchacho de un momento a otro sacó un cuchillo. Bueno, comenzaron a discutir. Y pues el muchacho empieza a perseguir a mi hermano, porque obviamente no tenía nada con que defenderse.

La víctima, quien vestía la camiseta de Santa Fe, intentó huir de su agresor. Durante la persecución, el atacante logró apuñalarlo en el cuello y el tórax.

El muchacho lo que hace es en la mitad, como desde la carrera que él llevaba, lo apuñala al cuello, al tórax. Mi hermano sigue corriendo.

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Tras apuñalarlo lo persiguió hasta un bañó donde buscó protegerse

La víctima buscó refugio en un establecimiento donde venden lechona y se encerró en el baño. Su agresor lo persiguió hasta ese lugar.

Ahí llega el muchacho hasta allá persiguiendo. No empieza a gritarle cosas desde la puerta. Pues ahí quedaron grabados los videos de lo que estaba haciendo el muchacho.

Cuando la Policía llegó al lugar, el agresor ya había huido. Los uniformados tuvieron que forzar la puerta del baño para poder entrar.

Le golpeaban y le golpeaban y pues mi hermano no abría. Cortaron la puerta para ingresar, pero mi hermano se estaba desangrado en el baño.

Dos policías trasladaron al hincha de Santa Fe en una moto hasta el hospital de Kennedy, pero ingresó sin signos vitales.

La familia de la víctima exige justicia y señala que "la hipótesis de nosotros es que tuvo que ser alguna persona de Millonarios.

Las autoridades investigan el caso para determinar el móvil de los hechos y al responsable del crimen.