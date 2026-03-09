ONU lanzó grave alerta sobre fenómeno El Niño: podría ser uno de los más fuertes en 40 años

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el fenómeno de El Niño se intensificará durante los próximos meses y podría convertirse en uno de los episodios más fuertes registrados desde que comenzó su monitoreo hace cuatro décadas.

El Niño se intensificará en lo que resta del 2026: ONU

De acuerdo con el organismo de Naciones Unidas, existe una probabilidad cercana al 100 % de que El Niño continúe hasta febrero, aunque sus efectos sobre las temperaturas y las lluvias podrían prolongarse durante buena parte del próximo año.

La OMM explicó que el fenómeno ya está establecido y que alcanzaría su mayor intensidad hacia finales de este 2026. Su fortalecimiento podría generar cambios importantes en los patrones de lluvia y temperatura en diferentes regiones del planeta.

El Niño podría aumentar los eventos extremos

El fenómeno se origina por un calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, principalmente en su zona central y oriental.

Este cambio puede modificar los vientos y las lluvias, provocando efectos a miles de kilómetros de distancia.

Entre las consecuencias que podrían intensificarse están las sequías, inundaciones y episodios de calor extremo.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, señaló que el episodio actual podría superar en intensidad a otros fenómenos registrados desde que comenzó el seguimiento científico de El Niño.

“Este El Niño excepcional tiene el potencial de asestar un golpe devastador a las comunidades y economías de todo el mundo”, advirtió Saulo.

La funcionaria pidió a los gobiernos y a los sectores que dependen directamente de las condiciones climáticas, como la agricultura, la salud, el agua y la energía, tomar medidas de prevención.

Preocupación en América Latina

Cabe mencionar que los efectos del fenómeno ya se sienten en varios países de América Latina.

Panamá y El Salvador declararon la emergencia para hacer frente a las consecuencias de El Niño. En Panamá, las condiciones climáticas incluso llevaron a reducir el tránsito de embarcaciones por el Canal de Panamá.

En Ecuador, las autoridades elevaron la situación a alerta roja debido al fortalecimiento del fenómeno.

Los científicos advierten que cada episodio de El Niño tiene características diferentes, pero algunos de sus efectos más frecuentes incluyen períodos de sequía en zonas de la Amazonía y cambios en los patrones de precipitaciones de diferentes regiones tropicales.

Aunque El Niño es un fenómeno natural y no es provocado por el cambio climático, los expertos consideran que el calentamiento global puede hacer que sus consecuencias sean más severas.

El planeta ya registra temperaturas elevadas debido, entre otros factores, a la quema de combustibles fósiles. El aumento adicional de temperatura asociado a El Niño podría favorecer récords de calor.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, describió la situación como una señal de que el planeta está entrando en un escenario climático cada vez más riesgoso.

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El calentamiento también se ha presentado debajo de la superficie del océano. En algunas áreas, las temperaturas llegaron a superar en más de 8 °C los valores habituales durante julio y comienzos de agosto.

Para el período entre septiembre y noviembre, la OMM pronostica una mayor posibilidad de que las temperaturas estén por encima de lo normal en prácticamente todas las regiones terrestres.

El Niño suele presentarse cada dos a siete años y normalmente tiene una duración de entre nueve y 12 meses. Sus condiciones pueden alternarse con La Niña, su fenómeno opuesto, mientras que entre ambos episodios también se presentan períodos neutrales.