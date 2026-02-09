Invima prohíbe varios productos de cuidado íntimo que se venden en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por varios productos de cuidado íntimo que se comercializan en Colombia sin registro sanitario. Los artículos son promocionados para diferentes usos relacionados con la salud vaginal.

La alertas 268 y 270 de 2026, emitidas por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima, se dan luego de una denuncia sobre la comercialización de estos productos. La entidad los considera fraudulentos debido a que no están amparados por un registro sanitario como medicamentos.

¿Cuáles son los productos de cuidado íntimo alertados por el Invima?

El primero es Vaginal Suppository Boric Harmony (boric acid) 600 mg Wofresh, que contiene ácido bórico y se comercializa como un producto de uso vaginal.

La alerta también incluye Probiotic/Prebiotic Vaginal Suppositories Wofresh, cuya etiqueta menciona ácido láctico, vitamina E y ácido hialurónico, así como Prebiotic Vaginal Suppositories VH Essentials.

La alerta sanitaria también incluye Vil Nutrition Women’s, producto que se comercializa como homeopático, pero que no cuenta con autorización sanitaria del Invima como medicamento o suplemento.

El Invima determinó que estos productos no están amparados por ningún registro sanitario emitido por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos. Por esta razón, su comercialización en Colombia es ilegal y son considerados productos fraudulentos, de acuerdo con la normativa sanitaria citada por la entidad.

La ausencia de registro sanitario significa que estos productos no han sido evaluados por la autoridad competente en aspectos como calidad, seguridad y eficacia para las indicaciones con las que son comercializados. Además, el Invima señala que en este tipo de productos puede desconocerse su composición real, procedencia, trazabilidad, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte.

De acuerdo con la información entregada por el Invima, estos artículos incluyen en sus etiquetas indicaciones relacionadas con el control del pH vaginal, el control de olores y las infecciones vaginales. Sin embargo, la autoridad sanitaria precisó que ninguno cuenta con el registro sanitario requerido para ser comercializado en Colombia como medicamento.

¿Qué recomienda el Invima si tiene alguno de estos productos?

El Invima recomienda a la ciudadanía abstenerse de adquirir los productos de cuidado íntimo incluidos en la alerta y pide suspender inmediatamente su uso en caso de que una persona ya los esté utilizando.

La entidad también advierte sobre la importancia de no adquirir medicamentos, productos fitoterapéuticos o suplementos dietarios que no cuenten con un registro sanitario vigente. Según la alerta, este tipo de productos fraudulentos puede comercializarse mediante sitios de internet y redes sociales, lo que hace especialmente importante comprobar la autorización sanitaria antes de comprarlos.

Si una persona presentó un evento adverso que pueda estar relacionado con el uso de alguno de estos productos, el Invima solicita reportarlo de manera inmediata a través de su sistema de notificación de eventos adversos o mediante el correo invimafv@invima.gov.co.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.