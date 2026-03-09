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Emerson Rivaldo habló tras marcarle golazo a Millonarios, club que lo formó

Emerson Rivaldo marcó un golazo en la victoria de Santa Fe 3-2 ante Millonarios y habló sobre su primer tanto con la camiseta cardenal.

Sebastián Montañez

septiembre 03 de 2026
07:35 a. m.
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Independiente Santa Fe sigue viviendo un buen momento bajo la dirección de Pablo Repetto. Después de conseguir la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar a River Plate, el cuadro cardenal volvió a celebrar, esta vez en el clásico capitalino ante Millonarios.

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En un partido cargado de emociones y considerado uno de los clásicos más atractivos de los últimos tiempos, Santa Fe derrotó 3-2 a Millonarios. Jhojan Torres, Franco Fagúndez y Emerson Rivaldo marcaron los goles del conjunto rojo.

Emerson Rivaldo marcó un golazo ante Millonarios

Uno de los grandes protagonistas fue precisamente Emerson Rivaldo, reciente incorporación de Santa Fe y futbolista formado en las divisiones menores de Millonarios. El jugador ingresó durante el segundo tiempo y terminó siendo decisivo.

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Al minuto 71, Rivaldo recibió el balón con espacio fuera del área, levantó la mirada y sacó un potente remate que terminó en el ángulo. El arquero Javier Burray intentó reaccionar, pero poco pudo hacer ante la ubicación del disparo.

El tanto significó el primer gol de Emerson Rivaldo con la camiseta de Santa Fe y tuvo un ingrediente especial por haber llegado precisamente frente al club en el que se formó.

¿Qué dijo Emerson Rivaldo después de marcarle a Millonarios?

Tras finalizar el compromiso, Rivaldo habló sobre lo que significó estrenarse como goleador cardenal en un clásico.

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“Agradecerle a Dios por darme la oportunidad de hacer mi primer gol con esta camiseta y, bueno, nada más y nada menos que a Millonarios, ¿no?”, señaló.

El futbolista también destacó el trabajo colectivo: “Contento con el esfuerzo de los compañeros, que pudimos sacar los tres puntos, que era lo que queríamos y lo pudimos lograr. Agradecerle a Dios por este partido”.

Finalmente, explicó cómo decidió probar desde larga distancia: “Yo vi que me dieron el espacio para patear y cuando la vi, fue al ángulo. La verdad que fue un gol bonito. En especial a mi familia, que me estaban viendo, ese gol fue para ellos”.

Así, Emerson Rivaldo tuvo una noche especial con Santa Fe: primer gol con el club, golazo y victoria ante el equipo del que es canterano.

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