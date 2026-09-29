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¿Diosdado Cabello tendría nexos con Silvana Guerrero, cabecilla del ELN?

Casto Ocando, reconocido periodista, estuvo en La FM entregando detalles de los posibles vínculos de Cabello con el grupo criminal.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 29 de 2026
10:07 p. m.
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Una investigación del periodista Casto Ocando revela presuntos vínculos de Diosdado Cabello, alfil del régimen venezolano, con Silvana Guerrero, comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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Hay que recordar que el ELN es uno de los grupos criminales que opera en Colombia, especialmente en la región del Catatumbo que conecta en la frontera con Venezuela.

¿El ELN se refugia en Venezuela?

En entrevista con La FM, Ocando reveló las evidencias que demostrarían la supuesta alianza entre la estructura y el régimen, lo cual le estaría permitiendo operar con libertad en territorio venezolano y alejado de las autoridades colombianas.

El periodista detalló que la presencia del ELN en el país vecino no se limitaría a zonas rurales, sino también a las urbanas en donde controlaría las minas de oro, insumo clave de las economías ilícitas.

La investigación menciona que Guerrero presumiblemente se estaría refugiando en una finca del estado Apure, propiedad que habría sido adquirida por Cabello. Cabe mencionar que la cabecilla hizo parte de las negociaciones de paz que adelantó el gobierno con el ELN en territorio venezolano.

¿Por qué no han capturado a Cabello?

Volviendo a Cabello, Ocando se refirió a la recompensa que mantiene Estados Unidos por él. Sin embargo, cuestionó la postura que ha tomado el gobierno norteamericano, concretamente después de arrestar a Nicolás Maduro; afirmando que está privilegiando la estabilidad en Venezuela por encima de efectuar capturas y no alterar el orden público.

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Inclusive, recordó que congresistas como Carlos Jiménez han presionado por la detención de Cabello, pero él todavía tiene control en las fuerzas represivas venezolanas.

Pesquisas como las adelantadas por el FBI y organismos de inteligencia continúan documentando estas conexiones, que incluirían operaciones de narcotráfico en corredores fronterizos donde, según Ocando, los militares venezolanos siguen actuando con un perfil más bajo.

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