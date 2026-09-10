Explosivas revelaciones en el caso de Maduro: vínculos con ELN, FARC y narcotráfico

El jueves 8 de octubre se conoció la nueva acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes han estado tras las rejas en Estados Unidos desde el sábado 3 de enero de 2026.

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El proceso contra los venezolanos comenzó por presunto narcotráfico y tráfico de armas; pero la Fiscalía adicionó cargos relacionados con hechos de tortura. Las personas, principalmente opositores, que fueron detenidas por el régimen, recibieron graves abusos físicos y psicológicos.

Posibles nexos con el ELN y las FARC

Los hechos relatados por el ente acusador detallan golpizas, descargas eléctricas, secuestros y demás métodos para causar terror con el fin de silenciar a los sectores que le hacían oposición al régimen.

El documento menciona posibles nexos de Maduro con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), dos grupos armados de Colombia; y también con estructuras de otros países, tales como el Cartel del Norte Este, Cartel de Sinaloa, Los Zetas y Tren de Aragua, esta última originaria de Venezuela.

‘Timochenko’, ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’ aparecen mencionados

Se habla, por ejemplo, de que después del fallecimiento de Hugo Chávez en 2013, Maduro se habría reunido con Rodrigo Londoño, alias Timochenko; Luciano Marín, alias Iván Márquez; y Seuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich. Los tres hacían parte de las FARC.

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Como un presunto pago por tráfico de drogas, el venezolano habría acordado venderles minas explosivas y armas. Al parecer, esto continuó hasta 2015 y dos años después, en 2017, supuestamente le dio la orden a la Guardia Nacional del transporte de armas para las FARC y el ELN.

También se mencionó un caso de tortura: “A la víctima la transportaron a un campamento en Colombia cerca de la frontera Colombia-Venezuela controlada por las FARC. Fue mantenida en condiciones inhumanas por una combinación de miembros de las FARC y oficiales del DGCIM”. En el texto se detallaron los vejámenes y las amenazas que duraron dos semanas.

Mediante extorsiones, las FARC y el ELN consiguieron los recursos para el tráfico de drogas en la frontera.

La acusación describe que en 2007, cuando Maduro era canciller, presuntamente le ofreció al ELN contratos de PDVSA para ayudar con las negociaciones. Entre 2022 y 2024, se habría contribuido al narcotráfico en el punto que conecta a ambos países.