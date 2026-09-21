No pueden caminar tranquilos entre las veredas: ELN mantiene la siembra de minas antipersonal en Arauca

La presencia de minas antipersonal en zonas altamente transitadas por comunidades en Arauca es motivo de preocupación.

Las autoridades advierten que las vidas de trabajadores y habitantes de la región, incluidos niños y personas mayores, están en riesgo, de manera constante, por la siembra de minas del ELN.

Caminar entre veredas se ha convertido en una actividad de alto riesgo, por la instalación indiscriminada de artefactos explosivos bajo tierra.

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La alerta encendida en Arauca ha permitido desactivar más de 90 artefactos explosivos:

La alerta por la instalación de minas antipersonal ha llevado al Ejército a reforzar las labores de desminado en el departamento, llegando a destruir, de manera controlada, más de 90 artefactos explosivos, como ocurrió, recientemente, en la vereda La Esmeralda. Según el coronel Silvano Sánchez Suárez, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 8:

“En los procedimientos adelantados por este batallón fue ubicado y destruido (en este punto) un campo minado tipo camándula, con más de cinco artefactos explosivos, que fue dejado en un camino que conecta a las diferentes veredas y, por tanto, es usado constantemente por la población civil”.

Se trata de explosivos instalados en la zona por el frente Domingo Laín Sáenz del ELN. “Una denuncia que”, según el coronel, “hace el Ejército Nacional ante la clara violación de los derechos humanos y el no acatamiento del derecho internacional humanitario por parte de estos grupos armados organizados”.

Minas antipersonal en Arauca son una amenaza latente:

Apenas en julio fue noticia un video en el que se ve a un grupo de menores de edad jugando junto a una volqueta cargada con explosivos, que fue abandonada en el camino que deben tomar, a diario, para llegar a su escuela.

Al vehículo, dejado en el sector Betoyes, jurisdicción de Tame, llegó el Grupo Marte de la VIII División del Ejército para desactivar la carga de forma controlada. Por suerte no se registraron heridos.