¿Por qué el presidente Petro le pidió la renuncia a Angie Rodríguez como directora del Dapre?

Noticias RCN conoció que en las recientes horas se registró una nueva salida en el Gobierno. Se trata de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez.

Angie Rodríguez se retiró de su cargo como directora del Dapre

La directora dejó su cargo tras una solicitud del presidente Gustavo Petro presentada este martes. La funcionaria, considerada hasta ahora la mano derecha del mandatario, será reemplazada por Letty Leal, quien se convierte en la sexta persona en ocupar este cargo durante la actual administración.

Según fuentes de la Casa de Nariño, el distanciamiento se originó por un desacuerdo sobre nombramientos.

Al parecer, al presidente no le habría agradado que Rodríguez se opusiera a la llegada de José Alexis Mahecha como secretario general de la Agencia del Inspector General de Tributos.

Mahecha había trabajado previamente en la Presidencia como subdirector del Dapre y, según las fuentes, habría tenido roces con Rodríguez durante ese período.

Cabe mencionar que el alejamiento entre Rodríguez y Petro no fue repentino. Fuentes cercanas indican que la distancia se fue generando progresivamente, en parte debido a la influencia de Raúl Moreno, actual jefe de despacho, quien fue nombrado por propuesta de la propia Rodríguez.

Según estas versiones, Moreno habría ido alejando gradualmente a la funcionaria de la agenda presidencial.

La tensión entre el presidente Petro y la directora del Dapre

En declaraciones recientes, Rodríguez reveló que hace unos días la casa de sus padres fue violentada y que tanto ella como su hijo han recibido amenazas.

La exfuncionaria aclaró que no asegura que estos hechos estén relacionados con su salida del cargo, pero que ha presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía para que se investigue la situación.

La rotación en el Dapre ha sido constante durante el gobierno de Petro. Antes de Rodríguez y Leal, el cargo fue ocupado por Mauricio Lizcano, Laura Sarabia y Carlos Ramón González, este último prófugo de la justicia, entre otros funcionarios.