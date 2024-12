Proyecto Iris | ¿Progreso o peligro?: todo lo que debe saber sobre WorldCoin

Imagine vivir en la época de las cavernas y que los únicos métodos de supervivencia que tiene a disposición son un conjunto de habilidades que actualmente llamamos sentidos.

El oído, olfato, gusto, tacto y la vista se complementan entre sí para convertirnos en una herramienta perfecta con la que pudimos cazar, recolectar alimentos, e incluso combatir; todo para permitirnos sobrevivir mediante la adaptación.

Con el tiempo estos sentidos fueron desarrollándose y acoplándose a distintos escenarios. Pero uno en especial adquirió un valor más allá de su esencia y significancia.

Proyecto iris: ¿del valor al precio?

Es posible que a sus oídos haya llegado el rumor de que una empresa estaría ‘pagando’ a las personas por un procedimiento que a simple vista sería sencillo, pero cuyo trasfondo es más complejo.

“La ambición nos puede llevar a cosas terribles”, comentó María Elena Sierra, una mujer que recién había sido parte de un proceso que la certificaba como ser humano mediante un sistema de captura biométrico que, en sus propias palabras, poco entendió.

A pesar del ‘grado’ como ser humano que tuvo, aseguró que durante todos sus años se ha sentido eso exactamente:

“Yo siempre me he sentido un humano real. Toda la vida me he sentido un humano real porque me siento bien entre la gente, porque visito iglesias, porque recibo un sueldo, porque fui bautizada; por muchas cosas me siento un humano real. ¿O en qué cosas me puedo sentir un humano que no es real?”, cuestionó.

Es una pregunta que distintas disciplinas y ciencias han intentado responder durante siglos. En la era del internet, la inteligencia artificial y las máquinas, parecer ser una duda que cobra más sentido; incluso, pudo haber sido esa misma cuestión el ‘chispazo’ que produjo la creación de World.

Bueno, sí… Pero ¿qué es eso, en qué se relaciona con los sentidos, y la necesidad de certificarse como ser humano? ¿En qué se metió María Elena?

Ay, Jesús, María, y José. En ese lado sí me ‘corchó’, la verdad

“La verdadera red humana”: World

Extensas filas de personas de todas las edades llamaron la atención de otros que, alimentando su curiosidad, preguntaron a los que se formaban cuál era el objetivo de esa multitud, a la que al final le esperaba una esfera brillante con extraños lentes.

Una empresa llamada World, cuyo ideal es consolidar “la verdadera red humana” estaba ofreciendo tokens, o criptomonedas, como incentivo a quienes aceptaran tomarse una foto, o mejor, hacerse una captura biométrica del iris.

Por registrarse en esa plataforma recibirían 25 unidades de la criptomoneda de la misma compañía, llamada WorldCoin. No suena muy convincente el incentivo hasta que de activo digital se convierte a pesos colombianos.

Entonces cambia el discurso en el voz a voz: están ofreciendo plata por tomarse una foto del ojo.

El Orb de Worldcoin

Uno a uno va pasando su rostro e iris por los lentes de aquella forma circular plateada y brillante, ubicada en distintos lugares de Bogotá y otras regiones del país como: Neiva, Antioquia, Cartagena, Soledad, Barranquilla, Valle del Cauca, Ibagué, Santa Marta, Pereira, Cúcuta, Risaralda, Santander, entre otras.

En todo el país aquellos Orb empezaron a llamar la atención. Como una lámpara de los deseos, estaban concediendo unos cuantos pesos a los que se atrevían a posarse frente a ellos.

“Este Orb básicamente procesa una imagen de sus ojos y de su rostro y la convierte en un código único que se utiliza para generar una prueba de humanidad”, explicó Carlos Ángel, gerente general de Tools For Humanity para la región Andina.

Hasta este punto lo que personas como María Elena sabían era que recibirían una platica extra por tomarse una foto del iris. No más.

Sin embargo, el proyecto toca algunas fibras delicadas por las que las autoridades en Colombia decidieron sacar su lupa e investigar.

El iris como un fundamental valioso para la biometría

Aquí es donde vuelven a ser importantes los sentidos, puntualmente el de la vista. El ojo como un todo posee cualidades imprescindibles para el ser humano que van más allá del hecho de procesar las imágenes con ayuda de la luz para proyectarlas y procesarlas en el cerebro. El secreto que se vuelve protagonista en esta historia es el iris.

“Es un músculo con unas fibras concéntricas que se encarga de abrir y cerrar la pupila como el diafragma de una cámara, para que entre más o menos luz, para poder hacer el enfoque o zoom cuando nosotros vemos. Siempre que vemos lejos o cerca, el ojo está enfocando todo el tiempo; este músculo ayuda”, explicó el oftalmólogo, Jairo Naranjo.

Anatómicamente hablando, su función como sentido nos ha protegido durante muchos años, pero contiene un tesoro adicional que nos blindará en la época de la inteligencia artificial, gracias a su singularidad.

El cuerpo humano contiene características que nos hacen físicamente únicos entre cientos de miles de millones de personas en todo el mundo, y podemos ser identificados gracias a ellas. Las palmas de las manos, las huellas dactilares, el rostro y el iris.

El doctor Naranjo detalló que “el iris es muy importante porque es casi mejor que una huella digital, porque es una identificación única, exclusiva e indiferenciable de cada persona”.

La relevancia de este tejido va aumentando conforme hablamos de sus características y sus correspondientes aplicaciones en la actualidad.

De regular la entrada de luz al ojo a permitir identificarnos por su “forma, pues hay unas más planas, otras más cónicas o encorvadas; la cantidad de fibras del iris; las criptas, que son los huecos y elevaciones; el color mismo que incluso varía de un ojo a otro, y esto hace que cuando se funden todas estas características formen una identificación única”, agregó Naranjo.

¿Por qué el iris sí, y la huella dactilar no? Desde World explicaron - y otros expertos consultados corroboraron - que usar las huellas “no es suficiente” debido a que “después de 10 millones de personas empieza a arrojar falsos positivos”.

Respecto al rostro, “después de unos 20 millones de personas empieza a arrojar falsos positivos”. ¿Por qué pasa esto?

“Se debe a que ni la huella ni el rostro tienen suficiente entropía - y por entropía me refiero a información que podamos utilizar para distinguir entre individuos - mientras que el iris sí contiene la entropía necesaria para asegurar que no tenemos falsos positivos, podemos llegar a una escala de 10 billones de personas, lo cual nos cubriría toda la humanidad”, comentó el gerente general de Tools For Humanity para la región Andina.

Para Fabiana Ramírez Cuenca, security researcher de Eset Latinoamérica, aunque es tendencia recolectarlo y utilizarlo para la identificación o verificación de las personas, hay riesgos de “falsificaciones de identidad”, al igual que para “transacciones (bancarias)”

“Generalmente el escaneo del iris, o de otros datos biométricos, sucede sin que la persona realmente sepa a dónde va o cómo se almacena; más bien quizá el peligro no sea tanto la recolección sino el almacenamiento”, apuntó la experta.

Aquí ya dejó de ser solo una foto del ojo. Hablamos de nuestra identidad.

¿Plata a cambio de una foto del iris? El WorldCoin y el WorldID

El procedimiento se torna cada vez más complejo. Una vez las personas han surtido todo el enrolamiento en la aplicación, en el que se incluye la toma del iris y el rostro, deben esperar alrededor de 24 horas para que la plataforma cargue en su cuenta el prometido incentivo (WorldCoin).

Aunque se obtiene como un activo digital, la criptomoneda puede cambiarse a pesos, y su tasa de cambio depende del valor que tenga al momento de la transacción en el mercado. Su precio llegó a estar sobre los 11 dólares en su punto más alto, en marzo de 2024, y actualmente se encuentra sobre los 2 dólares.

Así que los usuarios reciben un WorldID, el equivalente a una identificación digital que, además, los certifica como seres humanos. Y con ella los tokens que pueden intercambiar, pues la aplicación de la compañía funciona también como una billetera digital, popularmente conocidas por su traducción en inglés, wallet.

¿Qué teme World del futuro para querer que nos certifiquemos como humanos?

Todo inicia con Sam Altman, y tal vez su nombre le suene. Se trata nada más y nada menos que del CEO y cofundador de OpenIA, desarrolladores del popular y mediático ChatGPT.

“Desde su posición privilegiada él vio que la inteligencia artificial está avanzando a un ritmo que muchos de nosotros no logramos comprender, y que una de las cosas que iban a pasar es que se iba a corromper, o de alguna manera ocultar la diferencia que existe entre un humano y un robot”.

Es el argumento en el que se basaron para poner sus esfuerzos en una estrategia temprana que evite, en otras palabras, que seamos suplantados por algún tipo de inteligencias artificiales en internet.

“Hoy en día utilizamos diferentes términos como deppfakes, chipfakes, para referirnos a momentos u ocasiones en los que un robot está tratando de impersonar a una persona y esto puede ser a través de un video, puede ser a través de una red social, y lo que creemos nosotros es que estamos yendo rápidamente hacia un mundo en el que los seres humanos vamos a convivir con billones de otros seres no humanos”, apuntó Carlos Ángel.

El gerente general de Tools For Humanity para la región Andina prevé que estos “entes” iniciarán una interacción con los humanos en el día a día y en múltiples economías y mercados, la cual en algún punto no consideraría ‘sana’.

“Lo importante es entender que van a haber mercados y ocasiones donde los robots no deberían interactuar con seres humanos, por ejemplo, temas de opinión pública en redes sociales, eso debería ser un foro totalmente por humanos; por ejemplo, la redistribución de recursos escasos, eso debería ser exclusivamente para humanos, como habrán otros mercados y espacios que deberían ser exclusivamente para robots, por ejemplo el tema de inversión de alta frecuencia, comprar y de vender activos o monedas, o cualquier tipo de cosas al microsegundo, y hacerlo 24 horas del al día; claramente un humano no está optimizado para este tipo de comportamientos, necesita dormir, comer, tiene familia”.

“Lo que creemos, en resumidas cuentas, es que para que todo esto funcione y para que en el futuro la humanidad preserve su supremacía económica y social, es prioritario y fundamental saber quién es quién; como en un partido de fútbol cuando nos ponemos el peto rojo o verde, ¿quién es quién?; quién es el robot o quién es el ser humano”.

¿Adiós al captcha? ¿El iris como única defensa confiable ante la suplantación de humanos por la inteligencia artificial?

En medio de toda esta discusión, World vio en el iris una alternativa segura, o al menos más fiable que las otras opciones para asegurarse de que alguien es realmente un humano y no un robot intentando suplantarlo.

Respecto al captcha, ese método con el que confirmamos no ser una máquina, desde la compañía aseguran que ya puede ser vencido por la inteligencia artificial, por lo que fácilmente una IA derrotaría el famoso filtro.

Carlos Ángel explicó que “tratar de hacerlo por un proceso no biométrico como es el captcha no solo no funciona y no escala, sino que hoy en día ya muestra que puede ser vencido por algo como ChatGPT. Si yo tomo una foto un pantallazo y se lo paso a ChatGPT, me vence el captcha, me dice dónde está el taxi y la bicicleta; por eso es fundamental pasarnos hacia un sistema basado en biometría para producir estas pruebas de humanidad”.

Eran aprendidas únicamente por humanos, pero hoy día son aprendidas por algoritmos

Esto lo corroboró Fabiana de Eset, detallando que inicialmente solo los seres humanos podíamos diferenciar las imágenes y filtros ofrecidos por esta tecnología. Ahora tienen la capacidad de hacerlo los algoritmos como redes neuronales y machine learning

“Saben crear patrones, leer patrones, entonces este rango de nuestra inteligencia podríamos decir que ya está siendo imitado, con lo cual peligra este sistema de autenticación”.

Ve como salida otras modalidades de autenticación como los dobles factores de identificación, en caso de cuentas privadas, que es “bastante útil, pero no infalible”.

“Lo que sucede es que a veces hacen múltiples capas de verificación quizá y eso se volvió un poco tedioso”.

Y otra de las opciones es que, más allá de implementar nuevos filtros con la tecnología, se acuda directamente a la fuente que somos los humanos y se implemente un sistema de seguridad con base en conceptos abstractos que por ahora las máquinas no logran imitar.

“En lugar de decirme ‘qué es lo que ves acá’, hacerme sacar una conclusión de lo que veo, que es algo que a nivel de algoritmos todavía no se puede lograr porque ya estaríamos al frente de una máquina realmente inteligente”.

Es aprovechar características de razonamiento nuestro que, siguiendo el orden de cómo trabaja un algoritmo, no se podría resolver o al menos sería más difícil

¿Qué pasa con la foto que toma World del iris?

La información que contiene el iris sobre una persona, en resumen, es su identidad en pleno, gracias a que sus patrones lo hacen único entre miles de millones; por lo mismo es igual de delicado que estos datos estén en manos de terceros.

Dada la complejidad de la captura que deseaba hacer World, así mismo debía implementar un sistema de hardware y software a la altura de la demanda. Es de anotar que el costo de fabricación es alto.

El Orb es una esfera en cuyo interior se reúne todo un sistema de código abierto – es decir, un modelo que permite a cualquier persona modificar y compartir la tecnología porque su diseño es de acceso público – que se complementa entre una placa base, un sistema óptico y otro de refrigeración.

“Este dispositivo que fue de alguna manera inventado por Tools For Humanity, su tecnología es de código abierto al punto que alguien con los conocimientos técnicos y la motivación, por así decirlo, y la curiosidad, podría hacer un Orb en su propia casa. Esa es la meta a la que queremos llegar: descentralizar el proyecto al punto que la misma fabricación de los Orb se haga de manera descentralizada”.

Se concentra bajo varias capas entre las que hay sensores multiespectrales de alta fidelidad; dos cámaras, una de ellas un gran angular y la otra un teleobjetivo, luces led e infrarrojas, placas de circuitos, microcontroladores, periféricos, sistema WIFI y GPS, entre otros.

“Este Orb básicamente es una cámara de muy alta resolución, es lo único que hace, tomar una foto con un nivel de resolución que es hoy día imposible de hacerlo con un celular; si el celular pudiera hacerlo, la verdad lo usaríamos para generar las pruebas de humanidad y el WorldID, sería mucho más fácil que cada persona se tomará una foto con su propio celular y generar esta prueba de humanidad, pero técnicamente hoy en día los celulares no tienen la suficiente resolución que se necesita para que este proceso funcione correctamente, por lo tanto tuvimos que desarrollar este dispositivo”, agregó Carlos Ángel.

Su capacidad y alta tecnología son tal, que es capaz de diferenciar patrones necesarios para la identificación de un ser humano, entre otros usos como evitar el fraude. No se enfoca únicamente en el iris, sino también toma una foto general del rostro.

“Tenemos sensores multiespectrales que permiten identificar si es una persona viva o muerta, si es una persona o un animal; si es una persona con un ojo izquierdo o un ojo derecho, o sea, dos personas haciéndose pasar como si fueran una sola. Todos estos sistemas juntos nos permiten asegurar que los códigos de verificación que salen del orbe son fidedignos a una persona y a una persona única”.

Según World, una vez este dispositivo captura la imagen del iris esta es descompuesta y convertida en un código que se distribuye en varios servidores con el objetivo de mantenerlo seguro.

“Una vez el orbe transforme la foto de alta resolución de la cara y los ojos en un código binario único, esa foto se destruye aquí mismo, esa foto nunca toca ningún tipo de servidor, ni ningún tipo de red, se destruye en este ambiente hiperseguro”

¿Entonces pueden estar seguras las personas de que sus datos sensibles no caerán en manos equivocadas? ¿Y si la foto es destruida, qué queda en las bases de World?

Según Carlos Ángel, queda “un código binario de ceros (0) y unos (1) anonimizado”. Este, según explicaron, no puede ser reconstruido en una imagen, es decir la foto que se tomó inicialmente de la persona.

“Una vez se haga el proceso de la foto al código binario, no se puede reversar, es de una sola vía por así decirlo”. En teoría, los datos están seguros y protegidos, usando un protocolo de computación multipartes, que es una estrategia pensada en los riesgos del futuro.

“El dato biométrico anonimizado se distribuye en múltiples nodos, por lo tanto, ningún ataque cuántico puede atentar contra la seguridad del protocolo (…) El momento en que la computación cuántica llegue a nuestro mundo, este tipo de tecnologías que guardan los secretos en múltiples lugares va a ser la única manera de verdaderamente proteger nuestra información, sea anonimizada como en nuestro caso, o no, como en el caso de muchas empresas”.

Hecho esto, el iris se convierte entonces en un código, que a su vez da paso al WorldID, que es finalmente esa “prueba de humanidad”.

Aún así, el riesgo de vulneración siempre va a existir, tal como agregó Fabiana Ramírez de Eset Latinoamérica.

Quizá la finalidad de las organizaciones o empresas que lo recolecten no sea maliciosa, lo más probable es que no.

“Lo del almacenamiento multipartes no es algo nuevo, sino que se utiliza dentro de lo que serían las técnicas criptográficas (…) en este caso de los datos biométricos recolectados se puede decir que sí es más seguro”, dijo.

Para los cibercriminales sería mucho más complejo intentar vulnerar este método de seguridad, porque inicialmente deberían obtener todas las partes del archivo y posteriormente unirlas. ¿Pero la computación cuántica sí podrá?

“Si bien no se ha experimentado con eso todavía en el ámbito de la biometría, tiene capacidad de procesar mucha información, pero también te hace relaciones o examina patrones que la tecnología actual, ni el machine learning puede hacer, (…) quizá lo puede descifrar más allá de que esté repartido porque también va a tener esta característica de poder rearmar algo dividido”.

“Siempre va a existir el riesgo de vulneración porque realmente no existe un sistema seguro. Siempre los criminales se van a reinventar, y hay que tener en cuenta que así como desde el lado de la defensa se crean sistemas seguros, tan al día como están los profesionales defensivos también lo están los profesionales ofensivos; y dentro de este ámbito hay que tener en cuenta que el cibercrimen está conformado por profesionales que están todo el día tratando de encontrar la manera de romper las tecnologías. Y por un lado las comprenden muy bien y eso implica que puedan crear métodos para poder afectarla, quizás ahora no estemos en el momento de la computación cuántica específicamente, pero vamos a estar, y cuando llegue ese momento y sea más accesible para todos; no te digo que sí o sí va a pasar, pero lo más lógico es que en algún momento se pueda vulnerar también esta tecnología”.

¿Alerta inminente? ¿Qué dicen las autoridades colombianas sobre World?

Por tratarse de temas sobre biometría, ciberseguridad, datos profundamente sensibles y nuevas tecnologías, el Gobierno y algunos organismos de control pusieron su lupa sobre la iniciativa de World y todo su ecosistema.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció el 31 de mayo de 2024 que iniciaba una vigilancia preventiva de la compañía:

“Teniendo en cuenta que esta empresa es objeto de investigaciones y sus actividades han sido prohibidas en varios países, en aplicación del principio de precaución la Superintendencia de Industria y Comercio se permite informar a la ciudadanía que la Delegatura para la protección de datos personales de la SIC, en el marco de sus competencias, adelanta las investigaciones respectivas para salvaguardar el derecho fundamental al Debido tratamiento de datos en el territorio nacional”, dijo en su momento la entidad.

En ese entonces también hicieron un llamado: “la SIC en primera medida, por principio de precaución, lanza una alerta a los ciudadanos en el sentido de que antes de ceder sus datos personales o sus datos biométricos se informen en el sentido de las consecuencias del tratamiento y el uso que se hace por parte de esta compañía”, dijo la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque.

En agosto de 2024 la misma SIC tomó una nueva decisión en el marco de estas investigaciones, y formuló pliego de cargos contra World y Tools For Humanity “por presuntas infracciones al régimen de protección de datos personales”.

Pretenden establecer si esta empresa extranjera habría infringido en sus procesos el régimen de protección de datos personales colombiano, al recolectar información de carácter sensible.

Es la primera vez en Colombia, según la SIC, que se establece un pliego de cargos a una compañía por el uso del iris en la recolección de datos biométricos.

Rusinque explicó que existen algunos riesgos asociados a esta práctica, como el de suplantación, “al ser datos sensibles que permiten individualizar al titular”.

Además, dijo que desde la Delegatura de Protección de Datos de la SIC se viene trabajando en la “adecuación del régimen interno a los estándares internacionales como el marco estándar europeo” para amoldar el reglamento de cara a esos nuevos desafíos que nacen de las nuevas tecnologías”.

De comprobarse algún tipo de infracción cometida por la empresa World, la SIC impondría sanciones que van desde multas por el equivalente de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, la suspensión o el cierre de la operación.

¿Un vacío legal en Colombia?

Para el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Mauricio Lizcano, se trata de una conversación cuyo fondo es mucho más grave, refiriéndose a la esencia de la ley 1581 de 2012, que abarca la protección de datos personales.

“Esa ley lo que dice es que se pueden tomar datos personales solamente con el consentimiento de las personas”, resumió el ministro, y señaló que World habría encontrado un “vacío” para poder cumplir con su objetivo:

“Lo que está haciendo esta empresa es, encontrando un vacío legal donde a mí manera de ver, de una manera mañosa y medio engañosa, les sacan el consentimiento a las personas para tomarles una de las partes más seguras del ser humano que es el iris, y toda esta parte (se señala la parte superior del rostro) de la cara”.

Lizcano fue enfático al decir que World, usando a su favor ese “vacío legal”, y al “pagar a las personas”, logró las autorizaciones y por consiguiente obtener la información estando “entre comillas, dentro de la ley vigente”; reconoció también que para el momento de emitirse “era imprevisible saber que ese tipo de cosas fueran a suceder”.

Fijó la postura del Gobierno respecto a estos procedimientos relacionados con los datos sensibles de los colombianos y anunció medidas:

“El Gobierno colombiano rechaza este tipo de prácticas, y en la ley de inteligencia artificial que vamos a presentar con el Congreso estas son las cosas que van a quedar prohibidas”.

Su alerta se sumó a la de otros expertos, y entidades del Gobierno: “Vamos a prohibir temas como la privacidad de los datos en temas sensibles de la sociedad porque usted con el iris de las personas puede hacer todo: abrir su celular, una cuenta (bancaria); hacer cualquier tipo de transacción financiera, hackear a la persona; entonces este es un riesgo muy alto que dentro la ley que vamos a presentar con los congresistas de inteligencia artificial, vamos a prohibir este tipo de prácticas”, puntualizó.

El iris es un registro único e irrepetible en el mundo, que es el mayor nivel de seguridad que hoy tiene el ser humano hablando en términos de ciberseguridad

No obstante, explicó que las regulaciones se concentrarían puntualmente en la protección de los datos personales, y no sobre las tecnologías que se están utilizando, pues en “Colombia hay una ley de neutralidad digital” que impide prohibir la importación de un dispositivo, a menos que la ley lo considere ilícito.

Así las cosas, estos elementos no pueden ser regulados hoy día. “Cuando se hizo la ley no estaba previsto este tipo de situaciones”.

Preguntado por si prestaría su iris e iniciaría un proceso biométrico con la compañía, respondió que “por nada del mundo”.

“Imagínese usted, eso es todo, con eso usted puede hacer todo lo que quiera, es la identidad digital del ser humano con la que, insisto, lo pueden hackear, le pueden abrir cuentas, y hacer tantas cosas. Realmente hay que proteger y valorar los datos que tenemos los colombianos”.

¿Es perjudicial para la salud del ojo hacer una captura del iris?

Sabemos qué es lo que sucede al interior del Orb cuando inicia una captura, y qué proceso opera en la aplicación para generar el WorldID. Una pregunta fundamental es si al ser un dispositivo tan avanzado puede afectar la salud o integridad del ojo.

Para hacer la captura el Orb debe emitir una luz infrarroja que está sincronizada con las cámaras, que es disparada como un haz de luz hacia el ojo. Según World, esta iluminación “cumple las normas de seguridad ocular”.

“Debe ser un barrido de los 360° del iris, desde un borde hasta el otro. Con eso él identifica todas las criptas, las deformidades, lunares, y cosas que tenga exclusivo de cada uno; se hace una reconstrucción tridimensional o en cuatro dimensiones, dependiendo del tipo de software, y hace una huella única de cada persona”, consideró el doctor Naranjo sobre el dispositivo.

¿Qué tan comprometido quedan el iris y por supuesto el ojo al exponerse a estas cámaras? Según el experto oftalmólogo, para que el haz de luz no sea nocivo, las longitudes de onda deberían estar entre los 400 y 500 nanómetros.

“Que corresponde a la luz azul, o morada, y esta normalmente no produce daño por exposición, no tan prolongada. Cuando hay exposición prolongada teóricamente puede producir cambios en el ojo”, advirtió.

Deben saber las personas que, al ponerse frente a uno de estos Orb, “desde el punto de vista médico, se están exponiendo a una radiación con una luz ultravioleta”. Pero aclaró que “en el iris no se produce daño ni ninguna toxicidad que se lo haga el escáner”.

Un apartado poco mencionado es qué tanto conserva el iris sus características durante la vida, y al parecer, sí hay posibilidades de que su fisionomía llegue a variar.

“El iris puede cambiar porque como es un músculo tiene unas fibras concéntricas que se están utilizando todo el tiempo, y como cualquier músculo puede perder su tono o su fortaleza y volverse un poco más flácido, ir cambiando la forma de las criptas; podría, eventualmente, tener algunos cambios durante el resto de su vida”.

Aunque por el momento “teóricamente no tiene ninguna complicación”, no se descarta que en el futuro se pueda llegar a presentar.

“Lo que pasa es que como esto es tan nuevo no sabemos qué podría pasar al futuro, porque esta tendencia viene menos de los últimos dos años y anteriormente era muy raro que se hicieran estos escaneos. Cuando hemos encontrado cosas en oftalmología puntualmente, han pasado al menos 5 o 10 años para que veamos qué posibles eventos adversos o patológicos pueden presentarse”.

En caso de haber alguna eventualidad, según Naranjo, podrían evolucionar patologías como la progresión de catarata por exposición a la luz, también producirse daños en los conos y bastones; aumento de la degeneración de la mácula (área dentro de la retina que permite tener visión detallada de las cosas, como distinguir rostros, leer o apreciar la gama de colores).

No hay certeza por el momento de estas dificultades. Según el oftalmólogo inicialmente debe ser una exposición prolongada; y deben adelantar estudios que puedan determinar los efectos en la salud visual.

También es importante recomendar a las personas no intentar simular una foto del ojo con el celular, debido a que la frecuencia de onda producida por el flash del teléfono podría afectar de alguna manera la visión, temporal o indefinidamente.

WorldCoin como un negocio no planeado: la criptomoneda en otras manos

La criptomoneda WorldCoin, usada por World como un incentivo para integrar a las personas a su ecosistema, empezó a transformarse de maneras que, al parecer, no fueron previstas.

María Elena, la mujer de la que hablábamos inicialmente, se enteró de el proyecto gracias al popular voz a voz, sin embargo, el mensaje le llegó con una ligera variación:

“La persona que primero nos avisó de eso y nos quería traer lo hacía para que cada uno le diéramos de $100,000”, contó.

Es decir, sí se difundió el mensaje de una compañía que estaría dando un incentivo económico a cambio de enrolarse en una aplicación que le pedía una foto del iris, pero un tercero distorsionó el discurso y estaba pidiendo $100.000 por persona que hiciera el proceso.

“Lo que él quería era más plata en su cartera porque a nosotros nos acumulan más monedas por traer a más personas, y aparte de eso él quería tomar $100,000 por enseñarnos dónde era eso”.

Para María Elena se trató únicamente de una oportunidad para recibir un ingreso extra, algo que no le significaba mayor esfuerzo, pero su desconocimiento se tradujo en miedo a lo desconocido.

“Para qué voy a decir algo que no entendí. En ese punto (cuando escanearon su iris) me quedé fría. No sé si de pronto si mi hija entendió un poco porque yo quedé fría, solo sentía nervios y más frío del normal que da en la calle en Bogotá”.

Súbitamente, sin preverlo, alrededor de la dinámica World nació un modelo de negocio que pretendía sacar provecho de las personas.

“No me sentí bien con lo que el señor iba a hacer con nosotros (…) hombre tan avariento, tan mal hecho. Si él tuvo esa oportunidad por qué no la comparte sin que yo tenga que pagar. Mira que a la cartera te llegan las monedas sin tener que pedirle a otro que me dé $100,000”, comentó María Elena sobre la persona que la invitó a entrar en World.

Por el contrario, algunos vieron más allá de un negocio, una “forma de trabajo”, pero no común, sino “rápida, eficaz, segura y confiable”.

En el momento en el que yo me di cuenta que WorldCoin era rentable fue cuando referí a mis padres

Juan Nicolás Bautista, un joven entre los 20 y 25 años, conoció World y sus incentivos, pero no quiso quedarse con una única ‘recompensa’, y ‘emprendió’ con una estrategia que le permitiría recibir más dinero.

Inició con sus papás. Los llevó como referidos para que hicieran el registro y así verificó algunas cosas: que la promesa de WorldCoin fuera real, y que el incentivo sí ingresara a sus cuentas.

“En el momento en el que yo tenía la plata en mi Nequi me dio un poco de nervios porque no sabía si me la iban a devolver, no sabía si era una transacción fachada, entonces ¿qué hice? Apenas transfirieron el dinero a mi cuenta lo retiré del cajero y en el momento en que tuve la plata dije: ‘esto es un trabajo completamente legal”.

Se le abrió el camino y continuó con todo su núcleo familiar, al igual que con amigos y conocidos. Ellos a su vez, le referían más personas.

Entre la gente ya me conocen como Nicolás, el muchacho que lleva a la gente allá a la aplicación

Como si fuese un miembro más de la compañía, explicaba detalladamente el trámite a todos los que llegaban con la promesa de recibir unos pesos extra; según él, presta no solamente conocimiento, sino otros ‘beneficios’ para sus referidos.

Uno de ellos, que él considera un “plus”, es que si la persona no desea estar más en la aplicación, se toma el tiempo de desactivar la cuenta “para que se les borre el uso de la retina y todos los datos”.

“Ellos dicen que también encriptan y tienen en código cifrado los datos de uno, en este caso la retina, pero en el momento en el que nos registramos en el Orb esos datos van al teléfono, pero el momento en que tú lo borras, se borra se borra el sistema de ellos”, aseguró.

Accedió a explicarnos el trato que le ofrece a todos los referidos:

“Cuando comencé les ofrecí a los usuarios la mitad. Si dan 25 monedas que están avaluadas en $250.000, - cada moneda 10,000 - yo le ofrecí al usuario $100,000, y yo cogía $150.000, y bien.

“Pero cuando empecé a ganar rentabilidad hice uso de mis habilidades y le comencé a ofrecer a la gente $50,000. Yo les explico: los traigo, los llevo a donde los recojo y obviamente les ofrezco $50,000; a la gente se le hace justo, otra gente dice que no, entonces cambio mi oferta y les digo listo, ‘les doy $80.000, les doy $100.000”.

Desde que descubrió este “trabajo”, reveló haber referido a unas 35 o 40 personas. Así las cosas, estima haber recibido unos $7.000.000 en tan solo tres semanas; teniendo en cuenta que el valor transaccional de la criptomoneda fluctúa según el mercado, por lo que sube y baja de precio.

Tomó confianza en la legalidad o veracidad de la plataforma al investigar y descubrir que una de las mentes detrás de World era precisamente cofundador de ChatGPT, sin embargo, personas a quienes ofrece ser sus referidos prefieren dejar pasar la ‘oportunidad’.

Es tal la cantidad de personas que ha acompañado, que empezó a generar inquietudes entre los operadores del Orb.

“Yo he venido muy frecuente aquí (uno de los puntos en Bogotá donde están instalados los Orb) a hacer referidos, y a ellos (World) les llama la atención que un chico esté generando tantos, y les causa curiosidad. Me dicen que de dónde saco tantos referidos que cómo hago, que qué porcentaje le doy a las personas, y yo les explicaba a ellos; entonces ahí ya está todo bien, todo en orden”, comentó.

Como muchos, y por su necesidad por la aplicación, trabaja con el celular. Durante la entrevista mostró la cantidad de dinero que había ganado hasta el momento: “Este es el valor de las monedas que yo tengo en este momento, que es $1.800.000”.

Espera poder reunir la cantidad de WorldCoin suficiente para adquirir otras criptomonedas, específicamente la que quiere cuesta $10.000.000.

Yo sí creía que mis habilidades con la tecnología me iban a llevar a buenos lugares

“Me ha ido bien, he pagado cuentas, he podido pagar deudas, he comprado cositas para mí y he ayudado en la casa; y a la gente le colaboro también, entonces es como un trabajo conjunto”.

A pesar de que no es un asociado oficial de World, alerta a los usuarios de que hay personas que simulan ser operadores para “quitarle” del todo las monedas a quienes han hecho el proceso.

“He planteado hacer solo uno (referido) por día. Con uno por día siento que me doy por bien servido, o sea no pasar en blanco, así como dicen los trabajadores informales; uno por día ya me da $1.400.000 a la semana, y de ahí para arriba lo que yo haga todos son ganancias”, confesó.

Espera poder trabajar sobre los incentivos de World hasta que la compañía deje de ofrecerlos. Considera que su labor es legítima, no hace daño a nadie, sino que por el contrario contribuye a la economía de las personas.

“Me siento muy bien recompensado por esta aplicación, y siento que es como un impulso hacia los jóvenes. Como que también en el conocimiento le ayuda a uno a poder salir adelante”.

El iris y su visión desde el arte: ¿peligra en la era de la inteligencia artificial?

Camilo Cárdenas es un joven emprendedor colombiano, arquitecto de profesión y apasionado por la fotografía, que vio en el iris lo que muchos poetas, cantantes y artistas que buscan inspiración:

“Uno se enamora a través de los ojos, empieza a sentir atracción a través de los ojos; te dicen todo los ojos, entonces las personas han sentido esa atracción por ver qué es lo que hay más allá”.

Se dedica a tomar fotos del iris a gran escala. Con GÖZ encontró una forma de destacar aquel tejido y plasmarlo de otra forma, ofreciendo a sus clientes la posibilidad de tener un cuadro súper detallado de esta parte del ojo propio.

Con un lente macro, una cámara fotográfica y varios programas de diseño, entrega un producto final diferente para los que desean ver de otra forma su iris. Pero, es tal la delicadeza de la información que vive en el iris, que varias personas ven con preocupación este trabajo.

“Es como ‘te van a robar tu información, tus datos biométricos’; es muy cierto, a través del iris, como de la huella, se puede identificar a una persona totalmente y a la perfección. Pero entonces hemos evolucionado esa parte pedagógica diciéndoles: ‘es imposible para nosotros captar una información aparte de la visual’”.

Tiene mucha razón. Para poder captar la información biométrica del iris se requieren equipos muchísimo más avanzados y excesivamente más costosos, aparte del software para procesar los datos.

“Los humanos somos tres dimensiones o más, entonces por medio de una foto de un objeto bidimensional no podemos escanear a una persona, no tenemos la tecnología necesaria, y hay una serie de herramientas con las que no contamos y que desconocemos”.

“Ha sido muy común en estos lugares en donde vas y te hacen escaneo toma de iris para un registro biométrico. Nosotros no tenemos nada que ver con eso; insisto, nuestra única finalidad es poderte entregar algo más lindo de lo que ya piensas que eres”.

Para asegurarse, y blindar a sus clientes, GÖZ implementó un documento asesorado por abogados con el que informa a las personas qué es lo que hace la foto de gran formato, y contarles que sus datos e imágenes no quedarán alojados en ninguna de sus bases de datos.

La armadura del Orb, ciberseguridad, y el futuro

A pesar de que el Orb de World sea de código abierto, no implica que su producción sea de bajo costo, muy por el contrario, producirlo significa una gran cantidad de dinero por lo que se necesita para su funcionamiento.

Crear un hardware a medida es difícil y caro, y nadie quiere asumir esa tarea si puede evitarlo

Así mismo lo reconoció la compañía, pues hacer una captura del iris a este nivel no es barato, y tampoco son dispositivos que se encuentren fácilmente.

“El Orb actual representa un equilibrio preciso de velocidad de desarrollo, tamaño compacto, experiencia del usuario, coste y producción a gran escala con la mínima cesión en cuanto a la calidad de imagen y la seguridad”, se lee en la página web oficial de Tools For Humanity.

En esto coincidió Diego Alejandro Fajardo, gerente de producto en Armatura, ingeniero electrónico y experto en seguridad electrónica:

“Ese tipo de sensores - que son sumamente sensibles - tienen un costo que a nivel de Colombia es complicado en una gran mayoría de situaciones, proyectos, velocidad, ecosistema y ambientes, implementarlos”.

Explicó que la plantilla biométrica que alcanza a tomar un dispositivo de los más básicos es de entre 50 y 70 hasta 150 puntos; pero en el caso de los que son requeridos para captar detalladamente el iris, registra desde 800 a 1.200 puntos “solo en esa zona”, lo que los hace sensores muchísimos más costosos.

Así que producirlos en masa requiere una importante cantidad de capital, conocimiento e infraestructura.

El conocimiento como principio esencial ante los riesgos tecnológicos

María Elena desconocía qué era lo que realmente estaba haciendo al permitir escanear su iris, pensando que hasta podría tratarse de tráfico de órganos; y algo evitó que potenciales clientes de GÖZ pudieran tener una obra de arte basada en su iris.

Hay un factor en el que coinciden todos los actores involucrados: la necesidad fundamental e inicial de informarse, investigar y conocer de primera mano, con ayuda de las autoridades, de qué se trata un hecho específico.

Ministro, superintendente, artista, expertos en ciberseguridad e ingenieros, usuarios que se benefician de otras personas inexpertas o desinteresadas, tanto los que apenas se van adentrando en este mundo, ven como un primordial el informarse.

Este especial es apenas un vistazo al gigantesco mundo que aún estamos por descubrir, y del futuro que está por llegar. Nació con ese único objetivo de informar y evitar al máximo el desconocimiento sobre los escaneos de iris que hoy día llaman la atención por su novedad, riesgos, aplicaciones; y por las filas en distintos puntos del país y el mundo donde un Orb está dando la bienvenida a un nuevo usuario.

Al momento de publicar este informe, World ya contaba con aproximadamente 700.000 colombianos que habían escaneado su iris.

Por: Jarith Muñoz y Carlos Valencia.