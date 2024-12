Proyecto Iris | Dos llaves y el negocio de WorldCoin que no fue planeado

En medio de una creciente incertidumbre económica, un joven colombiano encontró una oportunidad única en el mundo digital a través World y su aplicación de criptomonedas. Nicolás nos contó su experiencia y cómo ha logrado generar ingresos significativos.

Me considero una persona afortunada porque gracias a WorldCoin conseguí un medio de trabajo rápido, eficaz y seguro

WorldCoin y el negocio que no planeó con las criptomonedas

Inicialmente refirió a sus padres y otras personas cercanas, quienes se registraron en la aplicación siguiendo su guía. Nicolás asegura que al ver que las criptomonedas prometidas se acreditaban correctamente y podían ser retiradas, ganó confianza en la plataforma.

El joven explica que inicialmente ofrecía a sus contactos parte de las ganancias generadas por las criptomonedas obtenidas a través de nuevos registros en la app: "Les daba 100.000 pesos, aunque luego ajusté la oferta a $50.000 para obtener más beneficios".

Según él, ha referido entre 35 a 40 personas, lo que le ha producido ganancias de entre 6 y 7 millones de pesos en tan solo tres semanas.

Aunque la actividad genera dudas en algunos usuarios, especialmente en lo que concierne a la privacidad e integridad de los datos biométricos, Nicolás sostiene que la aplicación es segura.

La aplicación no pide número de cédula ni teléfono; los datos están cifrados, y ellos pueden borrarse si así lo desea el usuario.

También destaca la red de confianza que ha tejido con sus referidos, enfatizando la importancia de proporcionar información clara acerca de los procedimientos y beneficios de la aplicación.

"He tenido usuarios que me han dicho no, pero ha sido por falta de información adecuada", apuntó.

Consultado sobre la legalidad de la actividad aseguró que "en el momento en el que vi que WorldCoin estaba vinculado al creador de ChatGPT (Sam Altman) supe que era completamente legal. Además, todo es gratis y sin compromiso de pagar nada".

Pese a las críticas que ha recibido, considera su emprendimiento como una estrategia segura y efectiva.

Mediante WorldCoin, Nicolás se presenta como un ejemplo de cómo las habilidades tecnológicas modernas se pueden aprovechar para mejorar financieramente.

María Elena: el miedo a la tecnología 'desconocida' de WorldCoin

Una experiencia novedosa para algunos colombianos está siendo el proceso de certificación de "humanos reales", de World. Una iniciativa reciente que ha suscitado tanto curiosidad como escepticismo.

María Elena, una de las personas que participó en esta dinámica ‘del futuro’ compartió con Noticias RCN sus temores iniciales y la expectativa que tenía de los beneficios económicos potenciales de este programa. "Al principio entré con un poco de miedo, por tantas cosas que uno ve en la televisión", explicó.

Se refirió a la sensación de inseguridad que tuvo, en medio de un contexto en el que a diario se conocen sobre casos de engaños. "Espero y aspiro que todo esto sea para bien”, comentó.

Y aunque destacó el esfuerzo del personal por explicar detalladamente el proceso, al final confesó haber entendido muy poco de lo que realmente estaba haciendo; admitió sentirse ‘perdida’ en cuanto al objetivo de la certificación, afirmando que "en ese punto me quedé fría", e incluso que los nervios fueron tales que afectaron su capacidad de concentración.

Pese a las inquietudes, la atracción del incentivo económico fue un factor crucial para participar en la iniciativa. María Elena reconoció que la situación económica que atraviesa fue determinante.

Relató que en ese ‘voz a voz’ iba a ser víctima de una especie de abuso, pues la persona que les comentó sobre World y los incentivos que otorga, les habría exigido $100.000 solo por decirles a dónde podían ir para surtir el proceso.

"Ahí está el punto de la ambición, que es donde decimos que amigos no hay", lamentó, subrayando cómo la búsqueda de ganancias personales puede distorsionar experiencias compartidas.

Con una visión más clara de lo que vivió, expresó su deseo de compartir lo aprendido con otros de manera honesta: "Quiero darla a conocer a otras personas, pero a lo legal, a lo limpio".

El texto de este artículo fue generado por una inteligencia artificial con base en la entrevista para el especial Proyecto Iris, y revisado por un periodista.