¡Celebran en Bogotá! Puente de Venecia está a pocos meses de ser entregado

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) inspeccionó hace pocos días las obras que se adelantan en el puente de Venecia, correspondiente al grupo 1 de la avenida 68.

La buena noticia es que llegó al 87 % de ejecución, lo cual implica que estará disponible para los habitantes en cuestión de poco tiempo. Las estimaciones del Distrito son que se haga en diciembre de este 2026, aunque en julio se podrían habilitar algunos carriles.

Primeros carriles se habilitarán en julio

Este puente ayudará a descongestionar el tráfico que conecta a la Autopista Sur con el municipio de Soacha.

Cuando comenzó 2024, la administración actual recibió el puente con el 12 % de ejecución, lo que se traduce en que en que en casi dos años y medio hubo rapidez. La obra está dividida en tres ramales (dos curvos y uno recto) de 330 metros cada uno.

El ramal izquierdo será en sentido norte-occidente, tendrá un carril para Transmilenio y otro para tráfico mixto. El derecho irá en dirección occidente-norte con un carril para tráfico mixto y otro para Transmilenio. El último, la parte recta, se dispondrá para tráfico mixto en sentido occidente-oriente y los buses del servicio público pasarán por debajo.

A nivel general, el puente es de casi un kilómetro y tendrá una altura aproximada de 5.75 metros en el segundo nivel y 14.5 metros en el tercer nivel. Con el 87 %, se está fundiendo el tablero de los ramales, la instalación de barandas, el armado de acero de refuerzo y la mezcla de asfalto en los estribos.

¿Cuándo quedará listo el puente por completo?

El Distrito destacó que se ha ahorrado la mitad del tiempo por la tecnología empleada para extender el concreto en el costado occidental.

Con respecto a las obras de la avenida 68, las autoridades esperan cerrar el año con la entrega de los grupos 2, 3, 4, 5 y 6, junto con el puente ya mencionado. En enero de 2024, el primer grupo estaba en un 39.91 % y, al finalizar mayo de 2026, alcanzó el 65.42 %.

Aparte del puente, habrá 2.83 kilómetros de vía con cuatro carriles por sentido, incluyendo el de Transmilenio con sus dos estaciones y tres carriles mixtos. Asimismo, estará acompañado de 63.431 metros cuadrados de espacio público, 23.604 metros cuadrados de zonas verdes y 1.83 kilómetros de ciclorruta.