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Gremio de guardas de seguridad en Transmilenio dice estar “desprotegido” tras actos de vandalismo

La tarde del jueves, 21 de mayo, en Bogotá, se registraron actos de vandalismo en estaciones de Transmilenio y sedes de campaña. El alcalde advierte que las declaraciones del presidente promueven este tipo de comportamientos.

Noticias RCN

mayo 22 de 2026
11:04 a. m.
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Los desmanes protagonizados por grupos de encapuchados en las estaciones Ciudad Universitaria y Museo Nacional, del sistema Transmilenio, y los actos de vandalismo contra las sedes de campaña del partido Mira y de Paloma Valencia la tarde del jueves, 21 de mayo, activaron una alerta en la ciudad, a contados días de las elecciones presidenciales.

En Ciudad Universitaria, los encapuchados destrozaron los validadores, vidrios, cámaras de seguridad, torniquetes para personas en condición de discapacidad y parte del equipo de emergencias.

Y en la estación Museo Nacional, manipularon los torniquetes, promoviendo la evasión masiva del pago, y amenazaron a los guardas de seguridad, que buscaban impedir el ingreso de colados.

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El gremio de los guardas de seguridad dijo sentirse “desprotegido”

Ante la nueva ola de desmanes y agresiones contra los guardas del sistema Transmilenio, el representante del gremio de seguridad privada (Confevip), Miguel Ángel Díaz, advirtió que:

“Ya vamos, para la fecha, 282 casos durante todo el año, siendo este último mes, el mes de mayo, el más relevante. Es importante considerar que los vigilantes lo único que están haciendo es cumplir con su deber, con sus funciones, razón por la cual fueron contratados por el sistema Transmilenio”.

El gremio, que trata de garantizar la seguridad de los viajeros, dice sentirse desprotegido por las constantes amenazas de las que son víctimas sus miembros.

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Sedes de la campaña “Paloma presidenta” y el partido Mira fueron blanco de ataques:

También la tarde del jueves, 21 de mayo, la sede de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia y la sede del partido Mira fueron vandalizadas. Grupos de encapuchados hostigaron a quienes se encontraban en su interior, rompieron vidrios y dejaron mensajes alusivos a la campaña del, también, candidato presidencial Iván Cepeda.

El alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, tachó de inaceptables “los hechos de vandalismo en Bogotá, que no son manifestación social, son violencia y, lo que es más grave aún, son violencia impulsada por declaraciones del propio presidente Petro, a pocos días de una elección presidencial clave para el futuro del país. Decir que las fachadas de bienes privados son públicas y pueden ser grafiteadas, como lo dijo el presidente, incentiva ataques”.

Declaraciones a las que se sumaron las de la candidata de la Gran Consulta: “Es lo que Colombia nunca debe elegir, porque hay posibilidad de una Colombia donde, en democracia, nos respetemos, donde la familia de nadie esté en riesgo” y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo:

“Si bien la contradicción es el principio fundamental de la democracia, hoy, se está abusando y derribando esta contradicción en el hostigamiento a personas y en la incitación al odio”.

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