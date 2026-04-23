Denuncia permitió revelar el misterio que escondía una bodega en Bogotá: golpe al robo de carros

En medio de operativos contra el robo de carros en Bogotá, las autoridades sorprendieron a dos personas en Barrios Unidos que estaban desmantelando un vehículo reportado como robado.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Siete de Agosto, un sector reconocido por su actividad comercial relacionada con autopartes. El caso se originó gracias a la reacción de las víctimas, quienes, tras el robo de su vehículo, aportaron información clave y permitieron la localización del carro a partir de la geolocalización.

La bodega era un deshuesadero en realidad

Con esta información, la Policía se puso manos a la obra y ubicó una bodega clandestina donde presuntamente se efectuaban actividades ilegales relacionadas con la desarticulación de vehículos. Estos sitios son conocidos como deshuesaderos.

Al llegar al lugar, los uniformados se toparon con los dos hombres, de 21 y 38 años, respectivamente. Durante la verificación, confirmaron que las improntas del motor y del chasis coincidían con las del carro denunciado como hurtado.

Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que se encargará de definir su situación judicial en las próximas horas, probablemente con una medida de aseguramiento.

Balance del robo de carros en Bogotá

Paralelamente, el lugar donde se adelantaba esta actividad fue sellado por las autoridades, en aplicación de lo establecido en la Ley 1801 de 2016, que regula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Hasta el 20 de abril, se presentaron 693 hurtos de vehículos en la ciudad, un 25 % menos que en abril de 2025. Este año, los casos han ocurrido principalmente en Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, Engativá, Suba, Fontibón y Puente Aranda.

Los conductores deben tener en cuenta que los modelos más deseados por los delincuentes son Chevrolet Spark, Kia Picanto y Hyundai Accent figuran entre los más afectados, junto a camionetas como Toyota Hilux, Toyota Fortuner y Mazda CX-5.