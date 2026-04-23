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Cayó delincuente que tenía brazalete del Inpec, escopeta escondida y chaleco antibalas en Bogotá

El hombre intentaba ocultar su condición judicial mientras su acompañante llevaba más de 114 dosis de bazuco en un bolso.

Delincuente capturado con brazalete del Inpec
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Noticias RCN

abril 23 de 2026
07:50 a. m.
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En medio de los operativos de control y patrullaje que hacen en la localidad de Kennedy, donde las autoridades buscan frenar delitos relacionados con armas y tráfico de estupefacientes, un procedimiento dejó al descubierto un caso que llamó la atención.

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Uniformados de la Policía Nacional de Colombia, adscritos al CAI Delicias, lograron la captura de dos personas en el barrio New York, en la localidad de Kennedy, por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Los hechos se registraron mientras la patrulla realizaba labores de vigilancia en la zona y detectó a dos ciudadanos en actitud sospechosa. Al abordarlos y practicarles un registro, los uniformados encontraron un elemento muy importante.

Uno de los hombres llevaba puesto un chaleco balístico y debajo de este ocultaba un arma de fuego tipo changón. Además, intentaba esconder un brazalete electrónico del Inpec, el cual portaba por antecedentes relacionados con porte ilegal de armas y hurto agravado.

Su acompañante tenía más de 100 dosis de bazuco para vender

Durante el procedimiento, su acompañante intentó huir del lugar, pero fue interceptado por los policías.

Y ahí, en el registro, se le halló un bolso en el que transportaba más de 114 dosis de estupefacientes, junto con dinero en efectivo que, según las autoridades, sería producto de esta actividad ilícita.

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Ambos capturados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Las autoridades destacaron que, en lo corrido de 2026, en la localidad de Kennedy se han logrado más de 776 capturas por distintos delitos, así como la incautación de 24 kilos de estupefacientes.

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