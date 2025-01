¿Qué dijo Luis Fernando Velasco ante la Corte por el escándalo de la UNGRD?

Uno de los principales funcionarios del Gobierno Nacional en ser salpicado por Olmedo López en el escándalo de corrupción de la UNGRD fue Luis Fernando Velasco, anterior ministro del Interior, quien estuvo ante la Corte Suprema de Justicia rindiendo versión por las acusaciones.

Según López, en varias declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, habría sido Velasco quién habría dado la orden para comprar congresistas a cambio de que votaran a favor de proyectos de ley.

Esto dijo Luis Fernando Velasco ante la Corte Suprema por escándalo de la UNGRD

Noticias RCN obtuvo en exclusiva la declaración de Luis Fernando Velasco ante la Sala de Instrucción del alto tribunal del pasado 31 de mayo . El documento, que permanecía en reserva, revela las respuestas.

Sobre su relación con Olmedo López, Velasco aseguró que no lo nombró como director de la UNGRD y que el anterior director de la Unidad había sido escogido por el presidente Petro.

“No me dio confianza, no me gustó la entrevista. Lo llamó el presidente y lo nombró director de la UNGRD”, aseguró Velasco.

Respecto a las reuniones a las que asistían altos funcionarios, entre ellos Olmedo López, aseguró que el otrora director de la Unidad iba a consejos de ministros y reuniones coordinación política que citó el Dapre a finales de año pero asegura que “no era un actor político central”.

Respecto a los funcionarios con los que se reunía dijo que se trataba de “Todos, consejo de ministros, son invitados los directores de la unidad o entidades”, incluyendo a Sandra Ortiz y Carlos Ramón Gonzáles.

Velasco fue enfático en asegurar que no asistió a un supuesto desayuno mencionado por López el 25 de septiembre. Igualmente, sobre la reunión que Olmedo López denomina como cónclave, a la que supuestamente asistieron varios ministros y altos funcionarios en noviembre de 2023, aseguró:

-¿A qué se refiere Olmedo López cuando habla de cónclave para direccionar contratos?

- No tengo ni idea porque en lo que a mí respecta, nunca ocurrió.

¿Qué dijo Luis Fernando Velasco sobre la presunta entrega de dinero a congresistas en escándalo de la UNGRD?

Otro de los puntos clave en este entramado, fue la presunta entrega de dinero a los presidentes del Congreso.

Para ese momento, se estaba tramitando la reforma pensional y sobre la gestión del entonces presidente del Senado, para Velasco, la posición de Iván Name fue esquiva frente a las reformas. “Yo sabía que no había sintonía política [...] el doctor Name a veces se levantaba y dejaba en la sesión a la doctora Pizarro, en otros casos al señor Didier Lobo”, aseguró el exministro.

Mientras que aseguró que los debates en la Cámara, entonces dirigida por Andrés Calle, eran más fáciles de tramitar pues el expresidente apoyaba las reformas del gobierno Petro.

Name y Calle hoy están bajo la lupa de la Corte luego de que el entonces subdirector de la Unidad, Sneyder Pinilla los señalara de recibir más de 4.000 millones de pesos, monto que habría sido entregado por la hoy imputada exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz.

Respecto a la presunta orden a Ortiz de entregar dinero, Velasco aseguró:

Ningún conocimiento y además no di ninguna orden en ese sentido. Ni directa, ni indirecta [...] No conozco relación Sandra- Olmedo. Alguna vez vi una entrega de unos carrotanques en Boyacá porque también tenían problemas de agua

Sobre su relación con Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, aseguró que dentro de las estrategias del gobierno era normal impulsar las reformas de esta manera

“Yo le decía a Carlos Ramón llámate a esta persona. Tarea que yo también hago”, aseguró.

Por la investigación contra Iván Name y Andrés Calle, la Corte Suprema de Justicia ha llamado a varios testigos, mientras que de manera simultánea la Fiscalía avanza en la investigación contra otros altos funcionarios, entre ellos dos ex ministros.