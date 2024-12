¿Qué hace Cerrejón para preservar el medio ambiente? Esto dice la presidenta Claudia Bejarano

Claudia Bejarano es egresada de la Universidad del Norte y lleva 40 años trabajando en Cerrejón, llegó por primera vez a la presidencia de la empresa minera, área generalmente dominada por hombres.

"Es un mundo de hombres, es la realidad, pero creo que eso está cambiando. En Cerrejón tenemos una política muy clara, le damos prioridad a la mujer. Hoy en día entre empleados directos y contratistas somos más de 13.700, somos más o menos 1.500 mujeres".

¿Es o no verdad que ustedes le han causado un daño irreparable al río Ranchería?

Por el contrario. El río Ranchería es un río hermoso, con un gran caudal que en su mayoría llega al mar. Está subutilizada esa agua del río.

El Cerrejón pasa el río Ranchería por los terrenos que tenemos de la operación, pero después de que pasa por Cerrejón su caudal aumenta en un 39%. ¿Por qué? Porque nosotros no utilizamos casi agua del río Ranchería, preservamos la naturaleza que rodea los arroyos que llegan a ese río y que alimentan ese río y no utilizamos agua de esos arroyos.

Entonces, ¿de dónde sacan el agua para sus actividades mineras?

El 92% del agua que utilizamos viene de agua de lluvia. La recogemos en los pits y de ahí la transportamos a unas ciertas lagunas para conservarla y poder utilizar para el control de polvo.

Esa agua que cogemos y que recolectamos en los pits no es apta ni para el consumo humano, ni para el consumo de animales.

¿El polvillo que emana la actividad minera del carbón le está haciendo daño a la gente? ¿En materia de salud hay una complicación?

No, no hay porque los controles ambientales que tenemos en Cerrejón son enormes. Tenemos instalados unos sistemas de control de polvo para las vías, todos los estándares e implementos de seguridad que usan nuestros operadores, nuestros trabajadores, son asegurando que no se vean expuestos a ningún polvillo.

En Cerrejón tenemos 17 estaciones de monitoreo del aire, en Bogotá creo que hay 18, entonces, la calidad del aire que respiramos aquí en la mina, es mucho mejor que la de Bogotá.

¿Es cierto que por más mitigación y compensación que hagan los mineros nunca se va a reparar el daño que le hacen al medio ambiente?

Eso no es cierto. Aquí hemos rehabilitado más de 5.000 hectárea, creo que a finales del año pasado 5.030 hectáreas. Estamos a punto de completar la siembra de casi 4 millones de árboles, tenemos convenios con comunidades para preservar el bosque seco tropical y estamos apoyando para que exista un corredor de biodiversidad entre la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta.

El jaguar dejó de llegar a La Guajira por mucho tiempo, hoy estamos viendo jaguares. Tenemos herramientas técnicas para probar lo que yo estoy diciendo e invito al que quiera que venga y nos conozca.

Cómo se están entendiendo con las comunidades indígenas. ¿Es cierto que les han dado la espalda?

Tampoco es cierto y lo que hemos hecho en los últimos cinco años es simplemente revisar nuestra estrategia social y mejorar este relacionamiento que tenemos con ellos. Es decir, a veces se piensa que lo que uno necesita, es lo que necesitan las personas que están aquí en la comunidad y no es así. Uno tiene que ser abierto, tener un diálogo, conversar y entender cuál es la necesidad que ellos tienen y qué proyectos le sirven.

Si es así, ¿Por qué tantos bloqueos?

Los bloqueos de Cerrejón no son por cosas que ha generado Cerrejón, son por ejemplo porque no les pagan a los operadores que transportan los niños al colegio, no les pagan oportunamente a los que están trabajando para el ICBF, no hay energía en Alta Guajira. Normalmente estos bloqueos se dan más que todo al norte en el municipio de Uribia.

Les decimos a las comunidades que entendemos las necesidades, porque hay muchas necesidades insatisfechas en La Guajira, no tienen agua potable, luz, sus condiciones son muy de mucha necesidad, pero ese problema es del Estado. El Estado tiene que realmente apoyar a estas comunidades y ayudarlas a resolver sus problemas.

¿Se sienten solos desde Cerrejón cuando existen esas problemáticas y pasan estos bloqueos?

Es muy complejo, pero nosotros siempre hemos dicho, estamos abiertos al diálogo.

El presidente Gustavo Petro dice que el carbón es peor que la cocaína. ¿Qué le dice al Gobierno Nacional?

Está equivocado. Con todo el respeto que se merece el presidente, pero cuando hay una minería responsable no puede preocuparse por eso porque aquí lo que hace la minería es generar beneficios.

El 57% del Producto Interno Bruto en La Guajira el año pasado viene de la minería y cantera, la mayoría Cerrejón. Cuando una mina como la de Cerrejón pagó el año 2023 10.6 billones entre impuesto de renta y regalías, 8.5 fueron impuestos de renta es decir impuestos que le quedan a la Nación y 2.1 millones en regalías, que luego el estado distribuye acá

Eso es un mito que no es correcto. Miren nada más el medio ambiente, a nosotros nos preocupa. Cerrejón tiene un contrato hasta febrero del 2034, la restauración de tierras, compensaciones que estamos haciendo en la naturaleza, compensaciones ambientales. Estamos dejando aquí una belleza que sirve para el turismo.

¿Se pensaría eventualmente por parte de Glencore en salir del país antes de estas dificultades?

No, yo creo que nosotros estamos aquí luchando para sobrevivir porque hay una responsabilidad muy grande. Le digo 13.700 personas que trabajan directamente con Cerrejón, el 57% del Producto Interno Bruto de La Guajira viene de Cerrejón, entonces aquí hay un compromiso muy grande de que tenemos que salir adelante, vamos a salir adelante y confiamos que el Gobierno entienda la importancia de la minería para el país.

¿Qué le dicen a los colombianos que siguen diciendo la minería es pésima y que hay que acabar con ella?

Están equivocados, la minería es bella. Tengo 40 años de estar trabajando y cuando una minería se hace como la que hacemos acá en Cerrejón es una belleza. Motivados, empoderados, responsables con nuestras comunidades, cumpliendo la ley, porque siempre cumplimos la ley.

La minería es una oportunidad para aprender de tantas cosas que nos abre un mundo (…) hay mucho que aprender, pero hay que hacer la minería de manera responsable y la minería seguirá existiendo en el mundo por mucho tiempo más.