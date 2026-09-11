Nuevos detalles sobre el hallazgo de dos cuerpos en un carro: esta es la ruta que tomó el asesino

Las autoridades capturaron el jueves 10 de septiembre a Dionnys Fonseca, un exmilitar de 44 años, quien transportaba en su vehículo los cadáveres de su esposa e hija de 11 años aproximadamente.

El arresto se dio en un retén policial en Chipaque, municipio de Cundinamarca en la vía que conduce de Bogotá a Villavicencio.

¿Qué delató al conductor?

La concesión vial le solicitó a la Policía inspeccionar el vehículo por el manejo sospechoso, según informó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Durante las labores de inspección tras pedir que se detuviera en el retén, los uniformados encontraron los cuerpos. Acto seguido, llevaron a cabo la respectiva captura.

Al parecer, Fonseca habría asesinado a su esposa con un arma blanca y luego asfixió a la menor de edad. El doble homicidio habría ocurrido el 7 de septiembre en Usme, sur de Bogotá.

¿Cuántos asesinatos ocurren en Bogotá?

Tras presuntamente cometer el crimen, emprendió la huida para deshacerse de los cuerpos. Primero se dirigió a Caldas, concretamente a La Dorada. Acto seguido, optó por retornar a la capital por la vía al Llano.

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Se espera que en los próximos días imputen al exmilitar por los delitos de presunto feminicidio y homicidio agravados. Por su parte, los cadáveres quedaron remitidos a Medicina Legal para las respectivas necropsias.

El Sistema de Información Estadística Delincuencial y Contravencional de la Policía apunta que, entre enero y julio de 2026, hubo 638 asesinatos en Bogotá.

Los crímenes ocurrieron principalmente en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Usme y Suba. Con respecto al uso de armas, se registraron 346 casos en los que hubo uso de armas de fuego y 242 con armas blancas.