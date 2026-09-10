A la cárcel los presuntos asesinos del intendente de la Sijín al investigar una masacre en Bogotá

La Fiscalía envió a prisión preventiva a cinco personas señaladas de asesinar al intendente de la Sijín, Edilberto Pinilla Cárdenas, quien fue atacado el pasado 26 de agosto en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá.

Los hechos ocurrieron mientras el uniformado adelantaba labores investigativas sobre un triple homicidio en la zona.

La masacre que investigaba el intendente habría ocurrido como retaliación por una disputa relacionada con el control de actividades ilegales en la zona de Santa Viviana.

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¿Quiénes son los asesinos del intendente de la Sijín asesinado en Ciudad Bolívar?

Los principales señalados serían alias Mueco, y alias Mono, quienes fueron imputados por homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Según la investigación, ambos harían parte de un grupo delincuencial con injerencia en el sector y estarían involucrados en el asesinato de tres personas ocurrido horas antes en Santa Viviana, una zona de invasión.

Las autoridades realizaron posteriormente diligencias de allanamiento en dos inmuebles del barrio Divino Niño, en el sur de Bogotá. Durante los procedimientos fueron capturados otros cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial. En los operativos también fueron halladas armas de fuego y municiones.

La Fiscalía imputó a cinco de los detenidos el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos presentados.

Las dos mujeres capturadas continuarán vinculadas en la investigación, pero quedaron en libertad.

Así fue el ataque contra el intendente de la Sijín

El ataque contra el intendente se produjo cuando investigadores de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al sector para recolectar evidencias sobre el triple crimen.

Durante estas labores, varios hombres armados, entre los que estarían alias Mueco y Mono, interceptaron el vehículo en el que se movilizaban los uniformados y dispararon contra ellos. El intendente Pinilla Cárdenas murió como consecuencia del ataque.