CANAL RCN
Colombia

A la cárcel los presuntos asesinos del intendente de la Sijín al investigar una masacre en Bogotá

El uniformado investigaba un triple homicidio en la localidad de Ciudad Bolívar cuando fue atacado. Dos mujeres vinculadas al caso quedaron en libertad.

A la cárcel presuntos asesinos del intendente de la Sijín atacado en pleno operativo en Bogotá
Foto: Captura tomada de video

Yhonay Díaz

septiembre 10 de 2026
09:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía envió a prisión preventiva a cinco personas señaladas de asesinar al intendente de la Sijín, Edilberto Pinilla Cárdenas, quien fue atacado el pasado 26 de agosto en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá.

¿Quiénes son los señalados de estar detrás del asesinato del policía en Ciudad Bolívar, Bogotá?
RELACIONADO

¿Quiénes son los señalados de estar detrás del asesinato del policía en Ciudad Bolívar, Bogotá?

Los hechos ocurrieron mientras el uniformado adelantaba labores investigativas sobre un triple homicidio en la zona.

La masacre que investigaba el intendente habría ocurrido como retaliación por una disputa relacionada con el control de actividades ilegales en la zona de Santa Viviana.

Momento exacto en el que asesinaron a un policía que investigaba un triple homicidio en Bogotá
RELACIONADO

Momento exacto en el que asesinaron a un policía que investigaba un triple homicidio en Bogotá

¿Quiénes son los asesinos del intendente de la Sijín asesinado en Ciudad Bolívar?

Los principales señalados serían alias Mueco, y alias Mono, quienes fueron imputados por homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Según la investigación, ambos harían parte de un grupo delincuencial con injerencia en el sector y estarían involucrados en el asesinato de tres personas ocurrido horas antes en Santa Viviana, una zona de invasión.

Las autoridades realizaron posteriormente diligencias de allanamiento en dos inmuebles del barrio Divino Niño, en el sur de Bogotá. Durante los procedimientos fueron capturados otros cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial. En los operativos también fueron halladas armas de fuego y municiones.

La Fiscalía imputó a cinco de los detenidos el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos presentados.

Las dos mujeres capturadas continuarán vinculadas en la investigación, pero quedaron en libertad.

VIDEO | Así fue como alias Naín, el ‘influencer del crimen’, cayó en la trampa de la Policía
RELACIONADO

VIDEO | Así fue como alias Naín, el ‘influencer del crimen’, cayó en la trampa de la Policía

Así fue el ataque contra el intendente de la Sijín

El ataque contra el intendente se produjo cuando investigadores de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al sector para recolectar evidencias sobre el triple crimen.

Durante estas labores, varios hombres armados, entre los que estarían alias Mueco y Mono, interceptaron el vehículo en el que se movilizaban los uniformados y dispararon contra ellos. El intendente Pinilla Cárdenas murió como consecuencia del ataque.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Padre reconstruyó el doloroso hallazgo de Juan Felipe Giraldo tras el desplome del Hotel Dibeni

Terremoto

Más de 4.000 ayudas han sido enviadas a damnificados por el terremoto: la mayor muestra de solidaridad

Cali

Más de 3.000 animales rescatados tras el terremoto en el país buscan una segunda oportunidad

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 10 de septiembre de 2026

Conozca los resultados de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío del 10 de septiembre de 2026. Revise aquí los números ganadores y los premios entregados.

Conciertos

'Minfull': El Mindo confirma la tercera edición de su festival en Cali

El creador de contenido confirmó la realización de la tercera edición del festival para el próximo mes de octubre. Las boletas ya están a la venta.

Atlético Nacional

¡James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional! Comunicado y video oficial del club

México

Rescatan a ocho personas secuestradas por el Cartel Jalisco Nueva Generación

Conciertos

Temporada de conciertos: 5 tips para cuidar la audición según expertos