'Minfull': El Mindo confirma la tercera edición de su festival en Cali

Armando Ortiz, más conocido como El Mindo, confirmó a través de sus redes sociales el regreso de 'Minfull', el festival que reúne múltiples experiencias para que niños y adultos disfruten de tres días de esparcimiento. "Es un espacio para conectar con lo que somos y cómo vivimos", es como se define el festival en su página web.

Con el objetivo de ser el festival más influyente de Latinoamérica, el creador de contenido busca que los asistentes vivan experiencias significativas que conecten a las personas con su forma real de habitar la vida. Será la tercera edición de un evento que reúne gastronomía, música, emprendimientos y espacios de bienestar.

Así será el 'minfull' 2026

Del 2 al 4 de octubre, en el Verde Arena Centro de Convenciones, los asistentes tendrán la oportunidad de desconectarse por un momento de la rutina y aprovechar cada uno de los espacios que el festival tiene preparado.

Bienvenida con creadores de contenido e invitados especiales; zona exclusiva dedicada a celebrar la identidad de Cali; espacio gastronómico; área de juegos; escenario principal para los artistas que están por confirmar; zona de vida saludable; emprendimientos; zona de maquillaje; activaciones de marcas invitadas y espacio para la innovación en proyectos son todo lo que el festival tiene preparado para la edición 2026.

En la versión 2025, se lograron crear más de 1.200 empleos, más de 200 marcas hicieron parte del proyecto, la ocupación hotelera aumentó en un 95% y se reunió a más de 18.000 asistentes.

El festival también aportará a los afectados por el terremoto

Parte de la recaudación del evento estará dirigida a la reconstrucción de Cali, una de las ciudades más afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto. Se podrán adquirir las boletas de manera individual para cualquiera de los tres días desde $39.300 o el paquete completo a partir de $90.700.

Ya están disponibles las entradas a través de TuBoleta y, para contribuir a la reconstrucción, por cada boleta general se donarán $5.000 y por cada paquete de tres días, serán $10.000.