Temporada de conciertos: 5 tips para cuidar la audición según expertos

Bogotá se prepara para una nueva temporada de música en vivo, pero los expertos advierten sobre los riesgos invisibles para la salud auditiva. Con la llegada de septiembre, la agenda cultural del país se llena de festivales, conciertos y eventos masivos que reúnen a miles de asistentes.

Sin embargo, en medio de las luces y el entretenimiento, existe un factor crítico que suele pasar inadvertido entre los asistentes: la exposición prolongada a elevados niveles de presión sonora.

Los riesgos de la exposición a altos decibeles en festivales

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1.100 millones de jóvenes a nivel global se encuentran en riesgo directo de sufrir una pérdida auditiva irreversible. La razón principal radica en las prácticas de escucha inseguras durante actividades de ocio.

En los espacios de entretenimiento en vivo, este peligro se acentúa significativamente, ya que la música suele alcanzar niveles de entre 100 y 120 decibelios (dB). Según los estándares médicos, la exposición a un volumen de 100 dB sin protección adecuada no debería superar los 15 minutos para evitar secuelas a largo plazo.

Experimentar la sensación de oídos tapados, escuchar zumbidos permanentes (acúfenos o tinnitus) o percibir una disminución en la capacidad auditiva tras concluir un evento no son síntomas normales ni “parte de la experiencia”.

Los especialistas de GAES explican que estas manifestaciones son señales claras de cansancio y estrés acústico en el oído. Cuando el sistema auditivo se somete de forma repetitiva a estas intensidades sin medidas de resguardo, el impacto genera un daño acumulativo e irreversible en las células sensoriales.

5 recomendaciones de cuidado auditivo en conciertos y eventos masivos

Para contrarrestar esta problemática y permitir que las personas disfruten de sus artistas favoritos de manera segura, la marca especializada GAES ha lanzado una guía con recomendaciones esenciales para esta temporada de festivales: