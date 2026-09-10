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Descubren a hombre transportando dos cadáveres por la vía Bogotá - Villavicencio: uno sería de una menor de 10 años

El conductor habría ignorado una señal de pare y fue detenido kilómetros más adelante, en jurisdicción de Chipaque.

Cadáveres en la vía al Llano
Foto: Coviandina

Valentina Bernal

septiembre 10 de 2026
11:32 a. m.
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En medio de un procedimiento de control en la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio terminaron encontrando a dos mujeres sin vida dentro de un vehículo que era conducido por un hombre que, al parecer, intentó evadir a las autoridades.

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El caso ocurrió en jurisdicción de Chipaque, Cundinamarca, luego de que uniformados le solicitaran al conductor detenerse. Según la información conocida sobre el procedimiento, el hombre no habría atendido la orden y continuó avanzando hacia Villavicencio.

La situación llevó a las autoridades a iniciar un seguimiento que terminó algunos kilómetros después, cuando lograron interceptar el automóvil.

¿Qué hallaron dentro del vehículo en la vía Bogotá - Villavicencio?

Tras detener el carro, los uniformados realizaron una inspección y encontraron los cuerpos de dos mujeres que ya no tenían signos vitales. Una de las víctimas sería una menor de apenas 10 años de edad.

El hallazgo cambió por completo el procedimiento policial y llevó a activar el protocolo correspondiente para el levantamiento de los cuerpos y la investigación de lo ocurrido.

De manera preliminar, se presume que el conductor tendría un vínculo familiar con las víctimas y sería, presuntamente, pareja de una de ellas y padre de la menor. Sin embargo, esta información deberá ser confirmada por las autoridades a medida que avance la investigación.

¿Qué pasó con el hombre que estaba transportando los cuerpos de las dos mujeres?

El hombre que se encontraba al volante fue capturado durante el procedimiento y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar las actuaciones correspondientes dentro del proceso de judicialización.

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Por ahora, las autoridades buscan establecer qué ocurrió antes de que las mujeres fueran encontradas dentro del vehículo y cuál sería la responsabilidad del detenido en los hechos.

La investigación también deberá determinar si los homicidios ocurrieron antes del desplazamiento por la carretera y cuánto tiempo llevaban las víctimas dentro del automóvil.

Vía Bogotá - Villavicencio fue cerrada por presencia de dos cadáveres

El procedimiento también generó una afectación temporal en la movilidad de la carretera.

Coviandina informó que, hacia las 10:08 de la noche, se presentó un cierre total en el kilómetro 17+400, mientras las autoridades realizaban las labores de levantamiento de los cuerpos.

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La concesión aclaró que la situación era ajena a la operación vial y que personal de criminalística permanecía en el lugar adelantando las diligencias correspondientes.

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