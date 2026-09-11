A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el director general del servicio de inteligencia británico MI5, Ken McCallum, lanzó una advertencia sobre la posibilidad de que un nuevo ataque de gran impacto esté siendo planeado en un lugar que actualmente no concentra la atención de los organismos de seguridad.

En un artículo de opinión publicado en el diario The Independent, McCallum sostuvo que las agencias de inteligencia deben aprender de los ataques anteriores, pero evitar que esas experiencias determinen por completo la forma en que enfrentan las amenazas futuras.

Su principal preocupación es que los organismos de seguridad terminen preparándose para repetir el combate contra un enemigo y unos métodos que ya conocen, mientras una amenaza diferente comienza a desarrollarse en otro escenario.

Sabemos que el próximo impacto estratégico, por definición, no se parecerá al anterior. Esa es quizás la lección más importante de todas.

Director de Inteligencia advirtió que un ataque como el 11S podría estarse gestando sin ser detectado

El jefe del MI5 advirtió que uno de los principales riesgos para los servicios de inteligencia es concentrarse demasiado en las amenazas conocidas.

Según su planteamiento, analizar el último ataque es indispensable para aprender de los errores, pero no debe convertirse en una fórmula para intentar predecir exactamente cómo será el próximo.

McCallum señaló que un eventual nuevo ataque podría utilizar métodos diferentes, tener otro objetivo o incluso surgir desde un lugar que actualmente no esté bajo suficiente vigilancia.

La advertencia cobra especial relevancia por el aniversario de los atentados del 11S, cuando miembros de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales y los utilizaron para atacar el World Trade Center, en Nueva York, y el Pentágono, en Washington.

¿Qué ha pasado con Al Qaeda?

Aunque la organización terrorista Al Qaeda se encuentra debilitada frente al poder que tuvo en el pasado, McCallum afirmó que continúa representando un riesgo.

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El director del MI5 también alertó sobre la persistencia de la intención de grupos extremistas de ejecutar atentados con un elevado número de víctimas.

Como ejemplo, mencionó un reciente complot islamista que fue frustrado en Mánchester, al norte de Inglaterra, y que, según explicó, buscaba asesinar a cientos de personas mediante ataques con armas de fuego contra la comunidad judía.

El caso, según McCallum, demuestra que la amenaza terrorista continúa evolucionando y que los servicios de seguridad no pueden asumir que los riesgos actuales serán iguales a los registrados hace décadas.

¿Qué dice el director de Inteligencia sobre el atentado del 11S?

Veinticinco años después de los atentados que cambiaron la seguridad mundial, el mensaje de McCallum apunta a una idea central: recordar el pasado no es suficiente.

Los servicios de inteligencia deben analizar las amenazas conocidas, pero al mismo tiempo mantener la capacidad de adaptarse a escenarios que todavía no han sido identificados.

Para el jefe del MI5, esa preparación debe incluir no solo capacidad de reacción, sino también mayor resiliencia y coordinación entre las instituciones encargadas de proteger a la población.