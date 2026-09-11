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James Rodríguez habló por primera vez como jugador de Atlético Nacional y dejó contundente mensaje

James Rodríguez entregó sus primeras palabras como jugador de Atlético Nacional y habló sobre este nuevo reto en su carrera. Esto dijo el volante colombiano.

James a Atlético Nacional
Foto: Atlético Nacional

Sebastián Montañez

septiembre 11 de 2026
08:15 a. m.
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James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional. La presentación se hizo en la noche del jueves 10 de septiembre sobre las 8:10 p.m.

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El exjugador de Porto, Mónaco, Bayer Múnich, entre otros, dio sus primeras palabras como jugador del Verdolaga, donde se refirió directamente a la hinchada.

Primeras palabras de James como jugador de Atlético Nacional

"Hinchada del Verde, como están. Aquí feliz. Espero verlos pronto en el estadio, vamos a llenar el Atanasio siempre, abónense que tengo ganas de estar ahí con ustedes y celebrar juntos. Un abrazo muy grande", dijo James en video difundido por el club.

Presentación de James Rodríguez en Atlético Nacional

Este viernes 11 de septiembre, James Rodríguez será presentado en Atlético Nacional por medio de una rueda de prensa, que todos podrán ver a través del canal de YouTube del club antioqueño desde las 12 del medio día.

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Allí, la prensa emite preguntas al jugador de manera digital, quien responderá estando acompañado por el presidente del club, Sebastián botero y Lucas González, DT de turno.

James Rodríguez se convierte en uno de los fichajes más mediáticos de la historia del fútbol colombiano y se suma a Juan Guillermo Cuadrado (Millonarios), Falcao García (Millonarios) y el mismo Rodallega, en Independiente Santa Fe.

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