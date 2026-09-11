Tembló en Colombia en la madrugada de este viernes 11 de septiembre: vea el reporte del SGC

Un nuevo temblor se registró en Colombia este viernes 11 de septiembre de 2026, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento ocurrió durante la madrugada en el océano Pacífico, frente a las costas del departamento de Nariño, y alcanzó una magnitud de 3,6.

Temblor en Colombia este 11 de septiembre: ¿dónde fue el epicentro?

De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico se produjo a las 4:45 de la mañana y tuvo como epicentro el océano Pacífico.

El organismo precisó que el movimiento alcanzó una magnitud de 3,6 y fue catalogado como superficial, debido a que tuvo una profundidad menor a los 30 kilómetros.

En cuanto a su ubicación, el epicentro fue localizado a 104 kilómetros de Mosquera, Nariño, municipio situado en la costa Pacífica del país. El reporte también estableció una latitud de 3,41 y una longitud de -78,72.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del movimiento. El SGC mantiene el seguimiento de la actividad sísmica que se presenta en el territorio nacional.

¿Por qué se presentan tantos temblores en Colombia?

Colombia es un país con una actividad sísmica constante debido a su ubicación geográfica. En esta zona interactúan diferentes placas tectónicas, entre ellas las de Nazca, Sudamericana y Caribe, lo que genera movimientos en distintas regiones del territorio.

Por esta razón, que se registren sismos con frecuencia no significa necesariamente que esté ocurriendo una situación fuera de lo habitual. Muchos de estos eventos tienen magnitudes bajas y ni siquiera son percibidos por las personas.

Ante un temblor, la recomendación es mantener la calma, alejarse de elementos que puedan caer e identificar previamente las zonas seguras de viviendas y lugares de trabajo.