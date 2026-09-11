CANAL RCN
Colombia

Tembló en Colombia en la madrugada de este viernes 11 de septiembre: vea el reporte del SGC

Temblor en Colombia este viernes 11 de septiembre: el SGC reportó un sismo de magnitud 3,6 en el océano Pacífico. Vea dónde fue el epicentro.

Tembló en Colombia en la madrugada de este viernes 11 de septiembre: vea el reporte del SGC
Foto: SGC

Noticias RCN

septiembre 11 de 2026
06:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo temblor se registró en Colombia este viernes 11 de septiembre de 2026, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Tembló en Colombia en la madrugada de este 9 de septiembre: vea la magnitud y el epicentro
RELACIONADO

Tembló en Colombia en la madrugada de este 9 de septiembre: vea la magnitud y el epicentro

El movimiento ocurrió durante la madrugada en el océano Pacífico, frente a las costas del departamento de Nariño, y alcanzó una magnitud de 3,6.

Temblor en Colombia este 11 de septiembre: ¿dónde fue el epicentro?

De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico se produjo a las 4:45 de la mañana y tuvo como epicentro el océano Pacífico.

Fuerte temblor se sintió en Venezuela hoy 8 de septiembre de 2026: esta fue la magnitud
RELACIONADO

Fuerte temblor se sintió en Venezuela hoy 8 de septiembre de 2026: esta fue la magnitud

El organismo precisó que el movimiento alcanzó una magnitud de 3,6 y fue catalogado como superficial, debido a que tuvo una profundidad menor a los 30 kilómetros.

En cuanto a su ubicación, el epicentro fue localizado a 104 kilómetros de Mosquera, Nariño, municipio situado en la costa Pacífica del país. El reporte también estableció una latitud de 3,41 y una longitud de -78,72.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del movimiento. El SGC mantiene el seguimiento de la actividad sísmica que se presenta en el territorio nacional.

¿Por qué se presentan tantos temblores en Colombia?

Colombia es un país con una actividad sísmica constante debido a su ubicación geográfica. En esta zona interactúan diferentes placas tectónicas, entre ellas las de Nazca, Sudamericana y Caribe, lo que genera movimientos en distintas regiones del territorio.

De nuevo tembló en Colombia hoy 7 de septiembre de 2026: estos han sido los movimientos telúricos
RELACIONADO

De nuevo tembló en Colombia hoy 7 de septiembre de 2026: estos han sido los movimientos telúricos

Por esta razón, que se registren sismos con frecuencia no significa necesariamente que esté ocurriendo una situación fuera de lo habitual. Muchos de estos eventos tienen magnitudes bajas y ni siquiera son percibidos por las personas.

Ante un temblor, la recomendación es mantener la calma, alejarse de elementos que puedan caer e identificar previamente las zonas seguras de viviendas y lugares de trabajo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fondo Nacional del Ahorro

Primicia | Corte Suprema cierra investigación contra congresistas por escándalo en el FNA

Fiscalía General de la Nación

Estos fueron los graves señalamientos que hizo la Fiscalía contra Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero

Cundinamarca

Nuevos detalles sobre el hallazgo de dos cuerpos en un carro: esta es la ruta que tomó el asesino

Otras Noticias

Dólar

Dólar en Colombia hoy, 11 de septiembre: abrió a la baja y se acerca a mínimo histórico

El dólar en Colombia abrió a la baja este viernes 11 de septiembre y se ubicó en $3.072,06. Revise la TRM y el comportamiento de la divisa.

James Rodríguez

James Rodríguez habló por primera vez como jugador de Atlético Nacional y dejó contundente mensaje

James Rodríguez entregó sus primeras palabras como jugador de Atlético Nacional y habló sobre este nuevo reto en su carrera. Esto dijo el volante colombiano.

Reino Unido

Director de Inteligencia advirtió que un ataque como el 11S podría estarse gestando sin ser detectado

Conciertos

'Minfull': El Mindo confirma la tercera edición de su festival en Cali

Conciertos

Temporada de conciertos: 5 tips para cuidar la audición según expertos