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Gobierno y Alcaldía de Bogotá disputan responsabilidad sobre la apertura del Hospital San Juan de Dios

Mientras que Gustavo Petro exige la apertura inmediata, la Secretaría de Salud señala que los permisos dependen de directrices del Ministerio de Salud.

Noticias RCN

agosto 01 de 2026
08:42 p. m.
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Un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá mantiene en incertidumbre la apertura del emblemático Hospital San Juan de Dios.

El presidente Gustavo Petro insiste en que el centro asistencial puede comenzar a atender pacientes, mientras que las autoridades distritales señalan que los permisos de habilitación dependen directamente del Gobierno.

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¿Qué hace falta para el funcionamiento del San Juan de Dios?

El secretario de Salud de Bogotá aclaró la situación mediante un comunicado directo al mandatario:

"Presidente, la habilitación no se da por órdenes, sino por ley y los requisitos para la habilitación los pone el Ministerio de Salud, no Bogotá". Según la autoridad distrital, el Gobierno no ha cumplido con los procedimientos establecidos para la apertura del hospital.

La polémica se intensifica al conocerse que la solicitud formal de habilitación para la sede de la torre central del complejo hospitalario fue radicada apenas el pasado 27 de julio, hace cuatro días según el momento del reporte. Esta tardanza contradice las declaraciones del presidente Petro sobre la disposición inmediata del hospital para operar.

En medio de este cruce de señalamientos, el Gobierno expidió un decreto que autoriza la contratación de más de 1.600 trabajadores para el San Juan de Dios, a pocos días de que finalice la actual administración.

La medida fue firmada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien estableció que estos empleos corresponden a "funciones relacionadas con la prestación del servicio en salud".

El decreto especifica que "la provisión de los empleos creados en el presente decreto se efectuará de manera gradual y progresiva".

Sin embargo, esta aprobación genera interrogantes, considerando que los más de 1.600 cargos se crean para un hospital que actualmente carece de autorización del propio Ministerio de Salud para funcionar.

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Petro sobre la habilitación de servicios en el San Juan de Dios

Durante el Consejo de Ministros, que se llevó a cabo el pasado 15 de julio de 2026, el presidente saliente Gustavo Petro manifestó que el alcalde Carlos Fernando Galán impidió que el Gobierno adelantara la auditoría en el Hospital San Juan de Dios.

Así mismo, el mandatario manifestó que la falta en la habilitación de los servicios en el hospital ha generado un “detrimento patrimonial de más de un billón de pesos” y serias afectaciones a las víctimas de la violencia en el país.

Este contenido cuenta con fragmentos de redacción IA que fueron editados por un periodista.

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