¿Trump quiere lanzarse a la presidencia en 2028? Hizo una broma que no pasó desapercibida

Hace algunos días, se llevó a cabo en la Casa Blanca la tradicional cena de corresponsales. En un momento, el presidente Donald Trump lanzó un comentario a modo de broma que sorprendió a más de uno.

A finales de abril, se estaba llevando a cabo cuando ocurrió un tiroteo que prendió las alarmas. En video quedó el momento en el que el Servicio Secreto escoltó al presidente para evacuarlo.

¿Qué pasó en la primera cena de corresponsales?

Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años, fue el sospechoso arrestado. Las autoridades le incautaron una escopeta, una pistola semiautomática y tres cuchillos. Se cree que intentó burlar la seguridad para asesinar a Trump.

Meses después, el viernes 24 de julio, se volvió a desarrollar la cena con medidas de seguridad más robustas. De manera inesperada, el presidente se puso una gorra que decía ‘Trump 2028’ y bromeó con querer lanzarse nuevamente.

“Todos estamos bien juntos, por eso esta noche, para mostrar cuánto me importa la prensa y quiero salvar sus audiencias, me complace anunciar mi intención de presentarme a un cuarto mandato como presidente de los Estados Unidos”, declaró.

¿Algún presidente ha estado en tres periodos?

Acto seguido, hizo otro comentario: “Sí, creo que gané tres veces”. Lo cierto es que Trump quedó electo en 2016 tras superar a Hillary Clinton y en 2024 contra Kamala Harris. Sin embargo, entre ambos periodos, perdió la contienda de 2020 con Joe Biden, aunque no reconoció la derrota.

En la historia de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt es el único en lograr tres mandatos e inclusive comenzó el cuarto hasta fallecer. Ejerció entre el 4 de marzo de 1933 hasta el 12 de abril de 1945.

Trump apunta a igualar lo hecho por Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, Andrew Jackson, Ulises S. Grant, Grover Cleveland, Woodrow Wilson, Dwight D. Eisenhower, Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y George Washington con dos periodos presidenciales.