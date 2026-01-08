¡Agónico y con suspenso de VAR! Medellín vence al Deportivo Cali sobre la hora: mire el gol

En un compromiso cargado de táctica, fricción y emociones hasta el último segundo, Independiente Medellín se impuso 1-0 sobre el Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot por la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II. Un gol agónico de Diego Moreno tras ingresar desde el banquillo le dio los tres puntos al equipo antioqueño.

El encuentro comenzó con un planteamiento sumamente ordenado por parte de la visita. El Deportivo Cali, bajo la dirección de Rafael Dudamel, apostó por un bloque defensivo sólido con una línea de cinco en el fondo para tapar las incursiones del DIM por las bandas.

Durante la primera mitad, las opciones de peligro fueron escasas. El Medellín intentó adueñarse de la posesión apoyado en la creación de Daniel Cataño y los desbordes de Juan Córdoba, pero se topó contra el muro defensivo liderado por José Moya y las intervenciones del guardameta visitante Pedro Gallese.

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Cambios que cambiaron el destino

En el complemento, el 'Poderoso' ajustó piezas e incrementó la presión arriba. Los minutos finales se convirtieron en un asedio constante hacia el área verdiblanca, con el Cali replegado y buscando dañar de contragolpe tras los ingresos de Nicolás Benedetti y Ronaldo Pájaro.

Cuando todo parecía indicar un empate sin goles en la capital antioqueña, llegó la jugada de la noche. Al minuto 87, el cuerpo técnico del DIM envió a la cancha a Diego Moreno en lugar de Agustín Martegani.

Apenas seis minutos después, en el 90+3', Moreno se vistió de héroe tras pescar un balón en el área rival y mandarlo al fondo de la red para desatar la locura en las tribunas. Pese a unos instantes de suspenso por la revisión del VAR, la anotación fue convalidad oficializando la victoria local.