Radiografía detrás de los 65 menores de edad asesinados en bombardeos contra grupos armados

La muerte de 65 niños en operaciones militares entre el 7 de agosto de 2022 y julio de 2026, quedó registrada en un informe de Medicina Legal. Las cifras muestran el impacto que tiene el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales, una práctica que expone a niños y adolescentes a escenarios de guerra.

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El informe se complementa con el testimonio de "Juan", nombre cambiado para proteger su identidad. El joven contó que fue reclutado cuando tenía 14 años por el Frente 33 de las disidencias de las FARC de alias Calarcá, después de que le prometieran un trabajo estable en una zona del norte de Santander afectada por el conflicto. Al llegar a la selva encontró que no era el único menor de edad: había muchos otros niños en la misma situación.

¿Qué revela el informe sobre los niños muertos en bombardeos?

Según el documento de Medicina Legal, entre agosto de 2022 y julio de 2026 murieron 65 menores en operaciones militares, la mayoría de ellos en bombardeos. El reporte señala además que dos cuerpos aún no han podido ser entregados a sus familias debido a la complejidad del proceso de identificación.

La información también evidencia que entre las víctimas hay niños de 10 a 14 años. Medicina Legal reportó seis casos en ese rango de edad. Los departamentos con mayor número de menores fallecidos fueron Cauca y Guaviare, con 11 casos cada uno, seguidos por Norte de Santander y Valle del Cauca.

¿Cuáles fueron las zonas con más casos registrados?

El municipio de Argelia, Cauca, concentra el mayor número de casos, con siete menores fallecidos en operaciones militares durante el periodo analizado. El informe también registra dos casos en Patía, uno en Santander de Quilichao y uno en El Tambo, municipios donde el recrudecimiento de la violencia y el reclutamiento de menores han marcado la situación de seguridad.

Las cifras también muestran un incremento frente al periodo anterior. Entre agosto de 2018 y agosto de 2022 se registraron 42 menores asesinados en operaciones militares, mientras que el informe correspondiente a agosto de 2022 y julio de 2026 documenta 65 casos.

Para "Juan", que logró escapar de las filas del grupo armado meses atrás, sobrevivir representó una segunda oportunidad. Asegura que salir de ese entorno fue posible gracias a la voluntad de abandonar esa vida y al apoyo de las oraciones de su familia. Hoy, ya en libertad, dice que su principal propósito es enviar un mensaje a los niños de Colombia para que no vivan la experiencia que él enfrentó.