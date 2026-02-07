65 niños y adolescentes han muerto en bombardeos durante el Gobierno Petro

65 niños, niñas y adolescentes habrían muerto en bombardeos ordenados por las Fuerzas Militares, durante el Gobierno Petro. Así lo dio a conocer, a poco más de un mes del cambio de Gobierno el director de Medicina Legal, Ariel Emiro Cortés:

“Tenemos una estadística de, aproximadamente, 65 menores de edad que fallecieron en operaciones militares durante este cuatrienio, del Gobierno actual (…) generalmente, estaban entre los 14 y 17 años y en zonas, como Guaviare, Arauca y Putumayo”.

Tras ser reclutados, los grupos armados los instrumentalizan, para cometer delitos, proteger a sus cabecillas y en la primera línea de batalla con otros grupos y el Ejército. Además, sufren todo tipo de vejámenes y abusos, mientras forman parte de sus filas.

Todo parte con el reclutamiento:

Sebastián Velásquez, director de Federación Colombiana de Víctimas de las FARC (Fevcol), advirtió tras conocer el informe de Medicina Legal:

“Esos eran sus caballitos de batalla cuando aspiraban a cargos públicos y, hoy, omiten y callan cómplicemente, sobre estas actuaciones que, irresponsablemente, han ordenado desde la Presidencia de la República, pero las rechazaban cuando ocurrían en anteriores gobiernos”.

“El llamado a los grupos armados”, insistió la secretaria ejecutiva de la red de organizaciones Alianza por la Niñez, Luz Alcira Granada, “es a no reclutar más niños y niñas, ni hacerlos partes de las hostilidades, because tienen el derecho a vivir como niños y niñas y no tener que sufrir por un conflicto que no han buscado y del que no son responsables”.

Solo en 2026, más de medio centenar de niños han sido reclutados:

Días antes a darse a conocer el informe de Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo advirtió que, solo en los cinco primeros meses de 2026, 51 niños fueron víctimas de reclutamiento forzado en el país.

La cifra, podría ser mucho mayor debido al subregistro. Y es que algunas familias no llegan a realizar una denuncia, por temor a que sus niños sufran represalias de los grupos armados