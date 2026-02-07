CANAL RCN
Colombia Video

65 niños y adolescentes han muerto en bombardeos durante el Gobierno Petro

Tan solo en los cinco primeros meses de 2026, medio centenar de niños fueron reclutados por los grupos armados.

Mañana Express

julio 02 de 2026
08:03 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

65 niños, niñas y adolescentes habrían muerto en bombardeos ordenados por las Fuerzas Militares, durante el Gobierno Petro. Así lo dio a conocer, a poco más de un mes del cambio de Gobierno el director de Medicina Legal, Ariel Emiro Cortés:

“Tenemos una estadística de, aproximadamente, 65 menores de edad que fallecieron en operaciones militares durante este cuatrienio, del Gobierno actual (…) generalmente, estaban entre los 14 y 17 años y en zonas, como Guaviare, Arauca y Putumayo”.

Tras ser reclutados, los grupos armados los instrumentalizan, para cometer delitos, proteger a sus cabecillas y en la primera línea de batalla con otros grupos y el Ejército. Además, sufren todo tipo de vejámenes y abusos, mientras forman parte de sus filas.

Entidades advierten recortes a iniciativas para prevenir el reclutamiento de menores: van 1.607 casos desde 2021
RELACIONADO

Entidades advierten recortes a iniciativas para prevenir el reclutamiento de menores: van 1.607 casos desde 2021

Todo parte con el reclutamiento:

Sebastián Velásquez, director de Federación Colombiana de Víctimas de las FARC (Fevcol), advirtió tras conocer el informe de Medicina Legal:

“Esos eran sus caballitos de batalla cuando aspiraban a cargos públicos y, hoy, omiten y callan cómplicemente, sobre estas actuaciones que, irresponsablemente, han ordenado desde la Presidencia de la República, pero las rechazaban cuando ocurrían en anteriores gobiernos”.

“El llamado a los grupos armados”, insistió la secretaria ejecutiva de la red de organizaciones Alianza por la Niñez, Luz Alcira Granada, “es a no reclutar más niños y niñas, ni hacerlos partes de las hostilidades, because tienen el derecho a vivir como niños y niñas y no tener que sufrir por un conflicto que no han buscado y del que no son responsables”.

Enfermo, aislado y sin mayor relevancia entre las disidencias: informe de inteligencia revela cómo vive 'Iván Mordisco'
RELACIONADO

Enfermo, aislado y sin mayor relevancia entre las disidencias: informe de inteligencia revela cómo vive 'Iván Mordisco'

Solo en 2026, más de medio centenar de niños han sido reclutados:

Días antes a darse a conocer el informe de Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo advirtió que, solo en los cinco primeros meses de 2026, 51 niños fueron víctimas de reclutamiento forzado en el país.

La cifra, podría ser mucho mayor debido al subregistro. Y es que algunas familias no llegan a realizar una denuncia, por temor a que sus niños sufran represalias de los grupos armados

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Bloqueo en la Autopista Sur de Bogotá genera caos vehicular y cierre de estaciones de Transmilenio

Icfes

Confirman fecha oficial para presentar las pruebas Icfes: ¿cuándo será y qué deben saber los estudiantes?

Gustavo Petro

El presidente Petro se reunió con el papa León XIV: ¿De qué hablaron?

Otras Noticias

Mundial de fútbol

¡Ya hay partidazos! Así queda el cuadro definitivo de octavos del Mundial 2026 con cinco cruces confirmados

Ya son cinco los partidos que se han confirmado en la cita orbital.

Peajes

Estos son los peajes que comenzaron a costar más desde el 1 de julio: tome nota

Tres peajes aumentaron su valor desde el miércoles 1 de julio. Entérese cuáles son.

Mundial de fútbol

El noble gesto de los jugadores de México y Ecuador con los afectados por los terremotos en Venezuela

Ecuador

Fiscalía de Ecuador señala a Xavier Jordán como presunto instigador del asesinato de Fernando Villavicencio

Invima

Invima advierte sobre una crema viral en TikTok: su venta es ilegal en Colombia