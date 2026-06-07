🔴EN VIVO🔴 Tour de Francia 2026: siga en directo el recorrido de la etapa 3

El Tour de Francia 2026 entra en un momento decisivo con la disputa de la tercera etapa, una jornada de alta exigencia que llevará al pelotón desde Granollers, en España, hasta Les Angles, en territorio francés. Los aficionados podrán seguir todas las emociones EN VIVO este lunes 6 de julio a través del Canal RCN y su canal oficial de YouTube.

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Tras dos días de competencia en Cataluña, la carrera comienza a mostrar un perfil mucho más exigente. La montaña hace su aparición con ascensos que pondrán a prueba a los favoritos del título y a los equipos que aspiran a controlar la clasificación general.

La montaña será la gran protagonista de la etapa 3

La tercera fracción tendrá un recorrido de 195,9 kilómetros, con el esperado ingreso del pelotón a Francia. El principal reto llegará con el ascenso al Col de Toses, un puerto de primera categoría de 9,3 kilómetros con una pendiente media del 6,5 %, antes del ascenso definitivo hacia Les Angles.

La organización también confirmó que los últimos 40 kilómetros se disputarán sin presencia de público, debido a un grave incendio registrado en las inmediaciones de la meta, una medida adoptada para garantizar la seguridad de corredores, equipos y aficionados.

La jornada genera gran expectativa después de la histórica victoria del mexicano Isaac del Toro, quien el domingo se convirtió en el primer pedalista de su país en conquistar una etapa del Tour de Francia en su debut con el UAE Team Emirates.

Colombianos buscarán destacarse en territorio francés

Colombia volverá a tener un importante protagonismo con cinco representantes que intentarán responder en una etapa ideal para los escaladores. Egan Bernal, Einer Rubio, Harold Tejada y Sergio Higuita buscarán descontar tiempo en la clasificación general, mientras que Fernando Gaviria tratará de mantenerse competitivo antes de las próximas oportunidades para los velocistas.

La llegada a la montaña marcará el verdadero inicio de la batalla entre los candidatos al maillot amarillo, por lo que cualquier diferencia podría resultar determinante de cara al resto de la competencia.

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