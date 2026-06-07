Crisis en la Clínica San Luis amenaza tratamientos de niños con cáncer en Bucaramanga

En Bucaramanga, la Clínica San Luis enfrenta una situación crítica que podría afectar la continuidad de tratamientos oncológicos pediátricos.

Al menos 25 familias denuncian que la atención de sus hijos está en riesgo debido a las deudas que la EPS Sanitas mantiene con este centro especializado, considerado el más importante del nororiente del país.

Familias de varias regiones en incertidumbre

Las madres afectadas provienen no solo de Santander, sino también de Norte de Santander y el sur del Cesar. Edith Vega, madre de un niño con leucemia linfoblástica aguda (LLA), relató que su hijo lleva 18 meses en tratamiento en la clínica y ahora les advierten que la atención con Sanitas solo está garantizada hasta el 30 de julio.

“Nos están haciendo exámenes básicos, pero los tratamientos de alto costo como quimioterapias no”, explicó.

Las familias insisten en que sus hijos necesitan continuidad en los procesos médicos, pues cualquier cambio de prestador podría poner en riesgo la evolución de los pacientes. “Lo único que queremos es que sigan aquí, porque ya tienen un recorrido completo en la clínica”, agregó Vega.

Clamor por atención oportuna

El temor de los padres es que la crisis financiera del sistema de salud se traduzca en interrupciones de tratamientos vitales. La Clínica San Luis atiende a decenas de niños con cáncer y es referente en la región, pero la falta de convenios estables con las EPS amenaza su capacidad de respuesta.

Las familias piden soluciones inmediatas para evitar que la deuda de Sanitas con el centro clínico se convierta en un obstáculo insalvable.

“Necesitamos continuidad para que no se deteriore el estado de salud de nuestros hijos”, expresaron durante la jornada de protesta registrada en Bucaramanga.