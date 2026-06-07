CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Crisis en la Clínica San Luis amenaza tratamientos de niños con cáncer en Bucaramanga

Al menos 25 familias denuncian que la atención de sus hijos está en riesgo debido a las deudas de la EPS Sanitas con la Clínica San Luis.

Mañana Express

julio 06 de 2026
07:46 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Bucaramanga, la Clínica San Luis enfrenta una situación crítica que podría afectar la continuidad de tratamientos oncológicos pediátricos.

Del trasplante a la angustia: paciente teme perder su órgano por la crisis en el sector
RELACIONADO

Del trasplante a la angustia: paciente teme perder su órgano por la crisis en el sector

Al menos 25 familias denuncian que la atención de sus hijos está en riesgo debido a las deudas que la EPS Sanitas mantiene con este centro especializado, considerado el más importante del nororiente del país.

Familias de varias regiones en incertidumbre

Las madres afectadas provienen no solo de Santander, sino también de Norte de Santander y el sur del Cesar. Edith Vega, madre de un niño con leucemia linfoblástica aguda (LLA), relató que su hijo lleva 18 meses en tratamiento en la clínica y ahora les advierten que la atención con Sanitas solo está garantizada hasta el 30 de julio.

¿Qué está pasando en la Clínica Infantil Colsubsidio de Bogotá? Experto alertó por el cierre de servicios
RELACIONADO

¿Qué está pasando en la Clínica Infantil Colsubsidio de Bogotá? Experto alertó por el cierre de servicios

“Nos están haciendo exámenes básicos, pero los tratamientos de alto costo como quimioterapias no”, explicó.

Las familias insisten en que sus hijos necesitan continuidad en los procesos médicos, pues cualquier cambio de prestador podría poner en riesgo la evolución de los pacientes. “Lo único que queremos es que sigan aquí, porque ya tienen un recorrido completo en la clínica”, agregó Vega.

Clamor por atención oportuna

El temor de los padres es que la crisis financiera del sistema de salud se traduzca en interrupciones de tratamientos vitales. La Clínica San Luis atiende a decenas de niños con cáncer y es referente en la región, pero la falta de convenios estables con las EPS amenaza su capacidad de respuesta.

La Nueva EPS debe más de 20.000 millones a IPS de prótesis, afectando a miles de pacientes
RELACIONADO

La Nueva EPS debe más de 20.000 millones a IPS de prótesis, afectando a miles de pacientes

Las familias piden soluciones inmediatas para evitar que la deuda de Sanitas con el centro clínico se convierta en un obstáculo insalvable.

“Necesitamos continuidad para que no se deteriore el estado de salud de nuestros hijos”, expresaron durante la jornada de protesta registrada en Bucaramanga.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cuidado personal

Vacaciones sin pantallas: ¿cuál es la importancia de que los pequeños se desconecten?

Invima

Prohíben estas vitaminas en Colombia: Invima lanzó alerta por productos fraudulentos

Enfermedades

Plan Decenal de Minsalud para controlar y fortalecer la respuesta contra el cáncer en Colombia

Otras Noticias

México

Llanto y enojo: las reacciones más virales tras la eliminación de México en el Mundial

Las redes sociales ya se han llenado de cientos de reacciones ante la eliminación de la selección anfitriona.

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella confirmó que los cabecillas de 'Los Pepes' buscan someterse a la justicia

El presidente electo anunció que los cabecillas de la banda le confirmaron su intención de someterse a la justicia colombiana y entregó las primeras órdenes.

Venezuela

¿Cómo saber si una vivienda es habitable tras el doble terremoto en Venezuela?

Selección Colombia

¿Quién es Iván Barton? El árbitro que dirigirá el Colombia vs. Suiza

Cesantías

Atentos trabajadores: El drástico cambio que buscan hacer en el pago de las cesantías