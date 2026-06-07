Ordenan al Gobierno Nacional suspender bombardeos en Arauca durante dos meses

En las últimas horas, un juez falló a favor de una tutela interpuesta por el personero de Puerto Rondón y ordenó al gobierno del presidente Gustavo Petro la suspensión inmediata de bombardeos en el departamento de Arauca.

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De acuerdo con el documento, esta medida se mantendrá por un periodo de dos meses, mientras se implementa un protocolo para proteger la vida de niños, niñas y adolescentes en medio de operaciones militares contra grupos ilegales.

Ordenar al presidente de la República, al ministro de Defensa y al máximo comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que en el término máximo de dos meses siguientes a la notificación de la presente providencia efectúen la revisión exhaustiva del procedimiento para el planeamiento de operaciones (…) una vez tenga lugar lo anterior, difundan el protocolo ajustado con las unidades tácticas que desarrollan operaciones militares en el departamento de Arauca (…) ordenar a la Fuerza Aeroespacial, la suspensión de bombardeos a estructuras o grupos criminales organizados en el Departamento de Arauca hasta tanto se lleve a cabo el ajuste y la difusión del protocolo.

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Juez falló a favor de tutela y suspendió bombardeos

La decisión judicial constituye una respuesta a la acción de tutela instaurada por Oscar Fernando Vanegas Ávila, personero municipal de Puerto Rondón, contra la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Dapre, el ICBF, la Defensoría del Pueblo, Procuraduría y el Ministerio de Defensa.

El fallo concede el amparo preventivo a los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes que hacen parte de la población civil en el departamento de Arauca.

La providencia judicial ordena al Gobierno Nacional que en el término máximo de dos meses siguientes a la notificación establezcan, publiquen e implementen un protocolo operativo de bombardeos.

¿Por qué ordenaron al Gobierno Nacional suspender bombardeos en Arauca?

Debido a la preocupación por la posible afectación a la población civil y la presencia de menores en el área, el personero solicitó la aplicación de los principios de distinción, precaución y proporcionalidad, así como la protección reforzada de la niñez, a través de una tutela.

En el fallo, el juez solicitó que se “diseñe e implemente una política pública de desvinculación humanitaria que garantice una ruta de articulación entre la fuerza pública y el ICBF, un debido proceso de recuperación, y la prohibición de calificación como combatiente de los menores de 18 años”.

La decisión representa un precedente significativo en la regulación de operaciones militares en zonas donde existe presencia de población vulnerable, particularmente menores de edad que puedan estar vinculados a grupos armados ilegales o en situación de riesgo por las confrontaciones.