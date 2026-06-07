Incendio en Perpiñán obliga a evacuar a 10.000 personas y afecta al Tour de Francia

Unos 700 bomberos combaten desde el fin de semana un incendio de gran magnitud cerca de la ciudad de Perpiñán, en el sur de Francia, que obligó a evacuar a 10.000 personas y trastocó la llegada del Tour de Francia desde España.

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El fuego, que ya arrasó 4.600 hectáreas, se mantiene fuera de control en medio de un nuevo episodio de calor extremo con temperaturas de hasta 40 ºC.

Las autoridades locales confirmaron que cinco personas resultaron heridas, entre ellas dos bomberos, y que 50 edificios se vieron afectados. “El fuego no está controlado (...) Nuestra prioridad para la jornada es retomar esta lucha encarnizada para contener su propagación”, declaró Pierre Regnault de la Mothe, prefecto de los Pirineos Orientales.

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Evacuaciones masivas y escenas de caos

La evacuación de miles de habitantes dejó imágenes de pánico. Vanessa Alted, de 43 años, relató: “Había muchísimo humo, la gente se marchaba en todas direcciones, era como un comienzo de apocalipsis”. Ella pasó la noche del domingo junto a sus tres hijos en una sala municipal de Thuir, a 20 kilómetros de su localidad, junto a unas 70 personas.

La Comisión Europea anunció el despliegue de cuatro hidroaviones para reforzar las labores de extinción, dentro del dispositivo europeo de lucha contra incendios forestales.

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Tour de Francia afectado por la emergencia

La tercera etapa del Tour de Francia, que partió de Granollers (España) rumbo a Angles (Francia), se vio alterada: el recorrido por territorio francés se realizará “sin público” debido al despliegue de equipos de emergencia en la zona del incendio.

La vocera del gobierno, Maud Bregeon, advirtió que la situación es “muy preocupante”. Francia enfrenta varios focos activos y ya se han quemado 11.000 hectáreas en lo que va del año, más del doble que en el mismo período de 2025.