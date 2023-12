Las reacciones al hundimiento del proyecto para legalizar el consumo de cannabis en adultos

El proyecto que pretendía legalizar el consumo de cannabis de uso adulto se hundió en cuarto debate de la plenaria del Senado de la República tras la aprobación de una proposición de Karina Espinosa, que recibió 46 votos por el sí y 40 por el no.

En contexto: Se hunde en Senado el proyecto que buscaba legalizar el consumo de cannabis en adultos

La intención del proyecto era que el cannabis se pudiera sembrar, comercializar, distribuir y vender para fines no medicinales, es decir, recreativos. Eso, a su vez, implicaba a la necesidad de una regulación por parte del Congreso que debía establecer los parámetros en los que se consideraba legal o no.

La decisión del legislativo generó opiniones encontradas desde varios sectores.

Reacciones al hundimiento de proyecto que buscaba legalizar consumo de cannabis en adultos

Clara López lamentó el hundimiento del proyecto y aseguró que Colombia necesita leyes con las que no se criminalice el consumo. “Lamentable que a través de mentiras e interpretaciones a medias hayan archivado el proyecto que regularizaba el consumo recreativo de cannabis. El país requiere con urgencia leyes que transformen el paradigma estigmatizante del consumo. La guerra contra las drogas está perdida”.

El congresista Ariel Ávila opinó que la política prohibicionista no ha generado ningún impacto, y, por el contrario, ha hecho crecer el narcotráfico, por eso, según él, el hundimiento del proyecto beneficia a las mafias y los criminales. “La ilegalización del mercado eleva los precios, con la legalización los precios caen. Dijimos que no se debía discutir la iniciativa hoy porque el decreto de derogación, que no fue bien explicado, le ponía la cruz a este proyecto. Además, los aires en el Congreso están muy calientes y todo lo que toca el Gobierno lo van a hundir, por último, faltaron muchos senadores que apoyaban la regulación”.

Iván Duque celebró hundimiento de proyecto para legalizar cannabis de uso adulto

El expresidente Iván Duque celebró la determinación del legislativo. “Felicito a todos los congresistas que hicieron posible que se archivara el proyecto de acto legislativo que buscaba regular el cannabis de uso adulto en el país. Con esta decisión se protege a las familias y a los hogares colombianos”.

Mientras que el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, calificó el resultado como una “triste” noticia, y cuestionó a los legisladores por no “contribuir a la paz de Colombia y la salud de los consumidores”. La postura de Bolívar es clara: “Seguimos en el subdesarrollo y matándonos por un producto que en otras latitudes está generando cientos de miles de empleos legales y miles de millones de dólares en ingresos a los Estados”. Además, criticó duramente a Karina Espinosa por ser integrante de la bancada Liberal y a su vez promover la proposición que tumbó el proyecto.

El que también se pronunció fue José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda. “Seamos precisos. El cannabis con fines medicinales totalmente de acuerdo. El cannabis con fines recreativos imposible estar de acuerdo. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”.