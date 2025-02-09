CANAL RCN
Colombia

Reactivan construcción de importante obra en Bogotá que se volvió un ‘elefante blanco’

La obra quedó retrasada y abandonada. Finalmente, se llevará a cabo la fase II para acabarla.

Museo de Memoria.
Museo de Memoria. Foto: Centro de Memoria Histórica.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
06:48 a. m.
El Museo de Memoria fue una obra que generó gran expectativa en Bogotá, pero que terminó siendo un 'elefante blanco'.

El Centro Nacional de Memoria Histórica tuvo la responsabilidad de darle vida a esta obra, bajo los parámetros de la Ley 1448 de 2011. En los planes iniciales iba a estar abierta al público en 2022.

Museo de Memoria quedó retrasado y abandonado

Para la construcción, se le sacó provecho a un predio que donó la Alcaldía de Bogotá en la calle 26 con carrera 29 y avenida Américas. Las obras comenzaron en 2020. Los planes indicaron que iba a tener cinco salas de exposición, una sala de reuniones, un Black Box, sitios de documentación, ludoteca y demás.

Sin embargo, la expectativa se fue al suelo en enero de 2023. El museo no estaba terminado y, según lo revelado por la Fundación Pares, terminó siendo un elefante blanco. Los señalamientos se centraron a OHLA, la constructora que tenía a su cargo el proyecto.

Al parecer, la obra no cumplía con la normativa y quedó abandonada. El contrato firmado en 2020 tenía un valor de 64 mil millones de pesos. Por diversos factores, se quedó estancada en el 78%.

Inclusive, el año pasado, la Contraloría encontró cinco hallazgos disciplinarios y tres fiscales por 13 mil millones de pesos. El problema entonces quedó en saber de dónde iban a salir los recursos para culminar la construcción, abriendo la posibilidad de que siguiera quedando incompleta.

Obra quedaría lista a finales de 2026

La buena noticia llegó recientemente. El Centro Nacional de Memoria Histórica informó que se firmaron los respectivos contratos para culminar la obra, la cual calificó como un “proyecto largamente esperado por víctimas, familiares y resistencias del conflicto armado”.

Esta reactivación estará a cargo del Consorcio Memorial y la interventoría será por parte del Consorcio Internacional ING. La inversión es de 37.749 millones y se espera que finalmente el Museo de Memoria esté listo para finales del otro año.

