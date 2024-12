¿Cómo brindarle auxilios a una persona quemada con pólvora? Esto es todo lo que debe saber

La temporada navideña en Colombia trae consigo alegría y celebraciones, pero también un aumento preocupante en los casos de quemaduras por pólvora y accidentes domésticos.

Bogotá ha sido una de las ciudades más afectadas. Con corte al 22 de diciembre, el Observatorio de Salud reportó que hubo 71 quemados con pólvora, representando una variación del 39.22% frente al mismo periodo de 2023.

Patricia Gutiérrez, doctora de la unidad de quemados de la Subred Norte de Bogotá, compartió información sobre esta problemática y ofreció recomendaciones para prevenir lesiones durante las fiestas.

¿Qué recomendaciones le hace a la ciudadanía?

“Nosotros siempre estamos atentos y estamos dispuestos a atender todos los pacientes que se requieran y obviamente esta contingencia la hemos atendido año tras año, toda la vida”.

“Esta es una época en que hay mucha accidentalidad en el hogar, especialmente por todas las festividades. Entonces la recomendación que hacemos es cuidado con la cocina, al elaborar los buñuelos, al hacer las comidas, no permitir que los niños estén en actividad porque aumenta mucho cada año el número de pacientes que son lesionados por esta razón. Nadie tiene por qué pasar la Navidad en un hospital con una quemadura de este tipo”.

¿Qué deben hacer las personas cuando un familiar se quema con pólvora?

“Es muy importante no contaminar la quemadura. Entonces no asistir a la farmacia, no hacer caso de todas las recomendaciones que hacen las personas en las familias por las tradiciones. Ponerle azúcar, café, aceite, aloe vera, eso no lo debemos hacer”.

“Simplemente agua, un paño limpio y asistir al centro asistencial más cercano para luego ser remitido a la unidad de quemados. Una vez que esto se presente la quemadura, no se debe esperar uno, dos, tres días”.

“Las quemaduras son una patología muy difícil de atender. Al principio parecen no ser muy graves, pero ya con los días se van comprometiendo no solamente los tejidos que fueron afectados, sino también todo el organismo”.