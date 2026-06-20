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Recorte humanitario acelera el hambre de niños refugiados y migrantes en Colombia

Una investigación de World Vision revela que 57% de hogares refugiados padece hambre.

Recorte humanitario acelera el hambre en niños refugiados y migrantes de América Latina
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 20 de 2026
07:58 a. m.
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La crisis humanitaria que enfrentan las familias refugiadas y migrantes en América Latina está empujando a miles de niñas y niños hacia el hambre, el trabajo infantil y la deserción escolar.

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Una nueva investigación de World Vision Internacional, realizada en alianza con el Programa Mundial de Alimentos, revela datos alarmantes sobre cómo la reducción del financiamiento humanitario está afectando directamente la protección de la niñez en contextos de movilidad humana.

El estudio, basado en cerca de 3.500 encuestas realizadas en ocho países de África, Asia y América Latina, demuestra que el 57% de los hogares encuestados reportó que al menos un integrante se fue a dormir con hambre durante el último mes.

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El impacto en Colombia del recorte de ayuda humanitaria

Esta situación resulta especialmente crítica en Colombia, uno de los principales países receptores de población venezolana, donde miles de familias continúan enfrentando enormes dificultades para acceder a empleo formal e ingresos estables.

"Imaginen ser una niña o niño obligado a huir de la violencia una y otra vez, pasando días con hambre y despertando cada mañana sin saber dónde encontrará seguridad. La pregunta no es si sus sueños son alcanzables, sino si existe la voluntad política y el coraje para hacerlos realidad", explicó Amanda Rives, directora senior de políticas, incidencia y alianzas humanitarias de World Vision International.

Los hallazgos revelan que los recortes presupuestarios están obligando a las familias refugiadas y migrantes a adoptar estrategias de supervivencia peligrosas.

El 21% de los hogares informó asistencia escolar irregular entre niñas, niños y adolescentes, mientras que el 11% reportó separación entre menores y sus cuidadores.

Particularmente grave es el dato sobre las niñas y adolescentes en hogares con inseguridad alimentaria, quienes tienen hasta siete veces más probabilidades de enfrentar situaciones de matrimonio infantil.

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Niños refugiados y migrantes necesitan protección humanitaria

El fortalecimiento de la autosuficiencia económica de los hogares genera impactos significativos en la protección infantil: reduce en un 56% la probabilidad de que niñas y niños tengan que pedir comida o dinero en las calles; en un 38% el riesgo de abandonar la escuela para trabajar; en un 33% la probabilidad de matrimonio infantil; y en un 31% la separación familiar.

"Cuando una persona adulta está desempleada, hay demasiado sufrimiento en la familia. Cuando puede trabajar, la situación de las niñas y niños mejora", explicó uno de los participantes del estudio.

En el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas, World Vision hace un llamado urgente a gobiernos, donantes, organismos internacionales y al sector privado para fortalecer las oportunidades de integración socioeconómica de las personas refugiadas y migrantes, garantizando acceso a empleo, educación, protección social y documentación.

La magnitud de esta crisis requiere acciones urgentes y adecuadamente financiadas. Los gobiernos y donantes deben brindar apoyo flexible para que las niñas, niños y adolescentes refugiados y migrantes, junto con sus familias, puedan pasar de la supervivencia a la estabilidad y la esperanza.

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