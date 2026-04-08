Nueve niños indígenas con desnutrición grave en Nuquí, por falta de atención médica desde enero

La desnutrición infantil en comunidades indígenas de Nuquí, Chocó, ha alcanzado niveles críticos según una denuncia hecha por el personero municipal de esta localidad costera colombiana.

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Se trataría de nueve casos confirmados, que ponen en evidencia una crisis humanitaria que podría ser mayor, mientras las autoridades sanitarias reconocen retrasos de más de tres meses en la atención.

Hospital encargado no ha cumplido con la operación

John Pandales, personero municipal de Nuquí, dijo también que ya se ha solicitado a la E. S. E. San Roque, que es el operador encargado del programa de prevención en salud, que ingrese al territorio pronto para atender a los niños.

Además, denunció que el hospital estaría solicitando al personal de salud presentar cuentas de cobro, aun cuando la intervención en el territorio ha sido nula.

Esta acusación sugiere que se estarían tramitando pagos por servicios no prestados mientras los niños permanecen sin atención médica.

¿A qué se deben los retrasos?

Por su parte, Germán Ruiz, subgerente del Hospital San Roque, reconoció los retrasos y explicó que se trata de trámites administrativos que, supuestamente, les habrían impedido ingresar al territorio con su equipo médico desde enero, que era la fecha prevista para el inicio de la operación del programa.

Según su versión, a principio de año se pudieron completar unos cuantos equipos. Sin embargo, todavía faltaban algunos profesionales.

La entidad hospitalaria indicó que con la mayoría de los equipos se firmó para que estos iniciaran a partir del 2 de febrero. Sin embargo, algunos tuvieron novedades por retiros, cambios de perfil, entre otras.

Finalmente, el personero municipal descartó que las comunidades hayan impedido el ingreso de los equipos médicos, reiterando que la responsabilidad recae enteramente en los retrasos del operador de salud.