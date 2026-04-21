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392.000 niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica en Colombia

En medio de las críticas, el gobierno presentó la política pública para la erradicación de la desnutrición crónica en Colombia.

Noticias RCN

abril 21 de 2026
08:51 p. m.
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La desnutrición crónica sigue siendo una de las mayores preocupaciones en el país: actualmente, 392.000 niños menores de cinco años enfrentan esta condición, según cifras oficiales.

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Gobernadores advierten que los esfuerzos de los territorios son insuficientes sin un respaldo más sólido del gobierno nacional y señalan la falta de articulación institucional como un obstáculo para avanzar en la erradicación del hambre.

Falta de liderazgo en el ICBF y esfuerzos regionales

En varias regiones, durante los últimos tres años, no ha habido directores en propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), lo que ha debilitado la capacidad de respuesta frente a la crisis alimentaria.

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Aun así, algunos departamentos han destinado sus principales tributos, como el impuesto vehicular, a programas contra el hambre, en un intento por reducir las alarmantes cifras de desnutrición infantil.

Presentación de política pública y llamado al Congreso

En medio de las críticas, el gobierno presentó la política pública para la erradicación de la desnutrición crónica en Colombia. La iniciativa busca respaldo legislativo y plantea la necesidad de 392.000 firmas para avanzar en el Congreso durante el segundo semestre de este año.

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Gobernadores insisten en que, sin coordinación efectiva entre las regiones y el nivel nacional, los esfuerzos seguirán siendo fragmentados y la meta de erradicar la desnutrición infantil quedará en riesgo.

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