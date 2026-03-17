Si la guerra en Oriente Medio no termina para mitad de año, 45 millones de personas más sufrirán de hambre en el mundo

El hambre en el mundo podría alcanzar un récord absoluto si el conflicto en Oriente Medio se extiende hasta junio, una posibilidad que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU calificó este martes como una "perspectiva terrible".

Según advirtió Carl Skau, director ejecutivo adjunto del organismo, esta prolongación de la guerra amenazaría con sumergir a otros 45 millones de personas en una situación de inseguridad alimentaria aguda, como consecuencia directa del incremento en los precios.

319 millones de personas en le mundo ya se enfrentan a una crisis de seguridad alimentaria:

Esta crisis humanitaria se sumaría a los 319 millones de personas que actualmente ya padecen hambre a nivel global, una cifra que ya se consideraba sin precedentes.

"Realmente esto lleva la situación a un nivel completamente distinto", insistió Skau durante una rueda de rueda de prensa en Ginebra, destacando que el aumento en el número de personas afectadas elevaría los índices de necesidad a niveles nunca antes vistos.

Precios de operatividad y transporte amenazan con sumir en el hambre a 45 millones de personas:

Factores como los conflictos previos, la declaración de zonas con hambruna y fenómenos meteorológicos extremos han configurado un escenario donde, en palabras de Skau, "el hambre nunca ha sido tan grave como ahora".

El alto funcionario explicó que la operatividad se ha vuelto "mucho más cara" debido al contexto bélico en Oriente Medio. Y el disparo de los costes responde, a su vez, al encarecimiento del combustible y a la necesidad de utilizar rutas de transporte mucho más largas, lo que dificulta la llegada de asistencia a quienes más lo necesitan en medio de esta crisis global.

A esta crisis se suma, además, el número de desplazados en la región. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Irán 3,2 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse por cuenta de los bombardeos y en el Líbano cerca de un millón de personas han tenido que abandonar sus hogares.