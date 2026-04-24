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Estos son los 10 países que concentran la mayor cantidad de personas afectadas por el hambre en el mundo

Según un informe respaldado por la ONU, los altos niveles de inseguridad alimentaria se habrían duplicado en los últimos 10 años. El panorama es critico en 2026 por cuenta de las guerras y el cambio climático.

Foto: AFP
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AFP

abril 24 de 2026
09:50 a. m.
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La hambruna en Gaza y en Sudán marca un en enorme retroceso en la décima edición del Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias. Este documento, presentado el viernes 24 de abril con el respaldo de la ONU, la Unión Europea y diversas organizaciones humanitarias, revela que la inseguridad alimentaria aguda afectó a unos 266 millones de personas en 47 territorios en 2025.

Esta cifra representa un aumento alarmante, casi el doble, en comparación con el número de personas afectadas en 2016.

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10 países concentran dos tercios de los casos más graves de hambre en el mundo:

El análisis advierte que el panorama en 2026 es "sombrío", debido a que los conflictos y los fenómenos climáticos extremos "podrían mantener o agravar la situación en muchos países".

Actualmente, el hambre extrema se focaliza de manera desproporcionada: dos tercios de quienes sufrieron estas crisis el año pasado se concentran en 10 países, mientras que un tercio del total global corresponde únicamente a Sudán, Nigeria y la República Democrática del Congo (RDC).

Según precisa el informe, los países más golpeados por la crisis son: “Afganistán, Bangladés, RDC, Birmania, Nigeria, Pakistán, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen".

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Las guerras agudizaron el hambre el último año:

Los conflictos armados se mantienen como el detonante principal de esta precariedad, una situación que podría empeorar por la inestabilidad en Oriente Medio.

El informe señala que la guerra en dicha región amenaza con aumentar el flujo de desplazados y elevar los costos de producción agrícola. Un ejemplo crítico es el bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta esencial para el suministro de crudo, lo cual provocó un disparo en los precios de los fertilizantes al depender estos de insumos derivados del petróleo.

Finalmente, el documento resalta que cualquier avance logrado en países como Siria o Bangladés fue "casi totalmente anulado por deterioros notables" en naciones como Afganistán, Zimbabue, Birmania y la RDC. Este escenario se ve agravado por una preocupante reducción en el financiamiento destinado a la ayuda humanitaria global, lo que deja a millones de personas en una situación de vulnerabilidad extrema frente a los choques climáticos y bélicos que persisten.

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