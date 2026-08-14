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Colombia

Registraduría prestará servicios móviles para apoyar a quienes perdieron sus documentos durante el sismo

Unidades recorrerán algunos municipios en los departamentos más afectados.

Foto: Registraduría
Foto: Registraduría

Jorge Leonardo Alzate

agosto 14 de 2026
10:48 a. m.
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Para facilitar el acceso a los servicios de registro civil, identificación e inscripción de defunciones tras el sismo de magnitud 7,4 registrado a primera hora del lunes, 10 de agosto, la Registraduría Nacional del Estado Civil activó un plan de acción en los cinco departamentos más afectados: Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío.

La entidad estableció que, debido a las condiciones particulares de la emergencia y buscando eliminar cualquier barrera entre los afectados y la prestación de sus servicios, los trámites podrán realizarse de manera gratuita.

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¿Dónde estará la Registraduría para atender a las personas afectadas por los sismos?

De acuerdo con la entidad, una unidad móvil de la Unidad de Atención a Personas en Condición de Vulnerabilidad (UDAPV) fue trasladada al Hospital San Jorge de Pereira. Y en los demás departamentos del eje cafetero: Caldas y Quindío, los trámites se realizarán bajo la modalidad de exoneración para las víctimas.

“En Valle del Cauca, fueron instaladas cuatro estaciones móviles de servicio con antenas satelitales en los municipios de Sevilla, Roldanillo, El Cairo y El Águila” y en su capital, Cali, “está previsto realizar jornadas de trámites de identificación el viernes 21 de agosto en los albergues establecidos por las autoridades locales”.

La medida se extenderá, también el viernes 21, a la capital del departamento del Chocó: Quibdó, aunque en estaciones móviles, y “está previsto extender estas jornadas a los municipios del Alto Baudó, Nóvita, Medio Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Istmina, Condoto, Medio San Juan y Tadó”.

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Medidas excepcionales fueron adoptadas para los registros de defunciones:

Según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 285 personas fallecieron tras el sismo; lo que llevó a la Registraduría a adoptar medidas excepcionales para el registro de defunciones.

El reporte no será extemporáneo, aun cuando exceda el plazo legal de dos días, a partir del deceso. “En consecuencia, no será obligatorio presentar la orden del inspector de Policía para realizar la correspondiente inscripción en el registro civil”, explicó la entidad.

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