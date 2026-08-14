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Pareja de 'Epa Colombia' reapareció en redes sociales y tuvo nueva reacción tras su traslado: ¿cuál fue?

Karol Samantha estuvo reunida en las últimas horas con Wendy Herrera, la abogada de la creadora de contenido.

Foto: Buen Día Colombia.

Noticias RCN

agosto 14 de 2026
07:32 a. m.
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'Epa Colombia' ya se encuentra en La Picaleña, la cárcel de Ibagué a la que fue trasladada desde el 7 de agosto de 2026.

Después de que esa decisión salió a la luz, Karol Samantha, su pareja, se pronunció de inmediato y manifestó que estaban viviendo días difíciles.

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Además, viajó a esa ciudad colombiana en la que ahora está cumpliendo su condena la creadora de contenido y grabó una historia desde las afueras del centro del penal, aunque no proporcionó mayores detalles.

Sin embargo, en las últimas horas reapareció en las redes sociales y reposteó un par de mensajes. ¿Cuáles fueron?

Esta fue la nueva reacción de Karol Samantha, pareja de 'Epa Colombia', tras su traslado a la cárcel de Ibagué

En su cuenta de Instagram, Karol Samantha mostró que se reunió con Wendy Herrera, la abogada de 'Epa Colombia'.

La pareja de la influencer reposteó una foto en la que aparece junto a la penalista y el papá de la influencer en Bogotá.

"A paso firme me sostengo, ajustada en derecho y con la gran convicción de recobrar tu libertad, 'Epa Colombia'", fue el texto que acompañó esa imagen.

Asimismo, unos segundos después, Karol Samantha reposteó dos videos en los que Wendy Herrera habló de sus estrategias jurídicas y de la libertad de la empresaria y creadora de contenido.

¿Qué dijo 'Epa Colombia' tras su traslado a la cárcel de Ibagué?

Justo cuando iba a empezar a materializarse el traslado de 'Epa Colombia' a la cárcel de Ibagué, la influencer apareció en un video y manifestó lo siguiente:

Pareja de 'Epa Colombia' se dejó ver fuera de la cárcel de Ibagué tras reciente traslado
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Hago esta denuncia tras la persecución que me hacen todos los días. Me siento minimizada, discriminada, humillada y pisoteada.

Daneidy Barrera Rojas se encuentra condenada a 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en el servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.

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