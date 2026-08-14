"Perdimos todo": esto es lo que están pidiendo los afectados por el terremoto en Buenaventura

Buenaventura es uno de los municipios que más ha sufrido las consecuencias del terremoto. La fuerza del movimiento telúrico golpeó especialmente las zonas construidas sobre terrenos palafíticos, donde numerosas viviendas de madera terminaron colapsadas.

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El balance preliminar da cuenta de más de 7.000 familias damnificadas y alrededor de 540 viviendas con pérdida total, mientras continúan las evaluaciones en diferentes corregimientos y barrios.

En medio de las pérdidas materiales, los habitantes aseguran que lo más importante es que siguen con vida, pero ahora enfrentan la preocupación de ¿cómo reconstruir sus hogares y dónde pasar las noches?

¿Cómo quedó uno de los barrios más afectados en Buenaventura?

En el barrio Lleras, uno de los sectores más golpeados, el panorama es desolador. Cerca del 80% de las viviendas habrían resultado afectadas y varias estructuras terminaron sobre el agua después del colapso.

La particularidad del sector hace aún más compleja la emergencia. Muchas de las casas están construidas en madera y sobre estructuras palafíticas, por lo que el movimiento provocó el desplome de numerosas viviendas.

Hilda es una de las habitantes que hoy necesita ayuda para recuperar lo básico.

Yo no sé qué voy a hacer. Lo que quiero es que me colaboren con alimento y con parte de la casa que se me ha destruido.

Como ella, otras familias tuvieron que abandonar lo que quedó de sus viviendas y buscar refugio temporal con vecinos o conocidos.

Perdimos todo y estamos en la calle en el momento. Queremos que nos ayuden con esta tragedia que tuvimos aquí en Buenaventura.

¿Qué están necesitando las familias en Buenaventura?

La emergencia no terminó cuando dejó de moverse la tierra. Para quienes quedaron sin vivienda, ahora comienza una segunda batalla y es conseguir un lugar seguro para dormir, alimentarse y protegerse de las lluvias.

Los habitantes están solicitando principalmente madera, materiales para reconstruir sus casas, elementos para los techos, alimentos y otros artículos de primera necesidad.

En Zacarías, uno de los corregimientos de Buenaventura, alrededor de 120 familias se encuentran sin un lugar donde vivir.

Jhon Arboleda, líder social, recuerda con tristeza el momento en que vio sus pertenencias destruidas.

Mis celulares, mis documentos, todo quedó aplastado, pero gracias a Dios estamos vivos. Lo importante es la vida. Lo material se vuelve a construir.

¿Cómo están funcionando los servicios de salud?

La situación también es crítica en los centros hospitalarios de Buenaventura.

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Algunas instituciones presentan daños en su infraestructura y existe preocupación por el riesgo que representa permanecer dentro de determinadas edificaciones. Por eso, pacientes están siendo atendidos en carpas instaladas en el exterior.

La falta de agua y algunos insumos médicos también dificulta la atención. Entre los pacientes hay incluso bebés de pocos días de nacidos.

Claudia Montaño, habitante del municipio, relató las difíciles condiciones que enfrentan quienes permanecen hospitalizados.

Los pacientes están con pañal desechable (...) pero de bañarse completamente no han podido.

Otra habitante explicó que tampoco cuentan con baños adecuados: