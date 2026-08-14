Invima prohibió la venta de popular marca de exfoliante en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria 248-2026, fechada el 12 de agosto de 2026, por la comercialización del producto Dr. Melaxin Peel Shot Exfoliating Kojic Acid Turmeric Spray. Según la entidad, el cosmético estaba siendo ofrecido a través de redes sociales como Facebook y WhatsApp.

La alerta fue emitida a partir de denuncias recibidas y de acciones de vigilancia sanitaria adelantadas por la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del Invima. La entidad identificó que el producto no cuenta con Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) ni Registro Sanitario, requisito para su comercialización en Colombia.

FOTO: Invima

¿Por qué el Invima considera ilegal el producto Dr. Melaxin?

De acuerdo con el Invima, la ausencia de la Notificación Sanitaria Obligatoria hace que el Dr. Melaxin Peel Shot Exfoliating Kojic Acid Turmeric Spray sea considerado un producto fraudulento y que su venta en el territorio nacional sea ilegal.

La entidad advierte que los productos cosméticos que no cuentan con NSO pueden representar un riesgo para los consumidores, debido a que no existen garantías sobre aspectos como su calidad, seguridad y eficacia, así como sobre su composición, origen, condiciones de fabricación, almacenamiento y cumplimiento de los requisitos normativos.

El Invima también señaló que, al desconocerse la cadena de comercialización del producto, no existe trazabilidad sobre este ni información que permita establecer las condiciones adecuadas en las que fue almacenado o transportado.

¿Qué deben hacer quienes tengan o estén usando este producto?

El Invima recomienda a las personas no comprar productos cosméticos que no cuenten con Registro Sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria, incluso cuando sean ofrecidos mediante sitios web, redes sociales u otros canales de comercialización.

Quienes actualmente estén utilizando el Dr. Melaxin Peel Shot Exfoliating Kojic Acid Turmeric Spray deben suspender inmediatamente su uso. Asimismo, el Invima solicita denunciar los lugares o personas que distribuyan o comercialicen el producto a través de su página web.

Para los establecimientos titulares, importadores, distribuidores y comercializadores, la instrucción es abstenerse de distribuir o vender el producto identificado en la alerta. El incumplimiento puede dar lugar a medidas sanitarias de seguridad y a procesos sancionatorios, según lo señalado por el Invima.