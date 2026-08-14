Municipios se unieron para ayudar a los más afectados por el terremoto: así funciona el plan padrino

Mientras las comunidades más golpeadas por el terremoto intentan reconstruir sus hogares, desde otros territorios surgió una estrategia para acompañarlas directamente: el plan padrino impulsado por la Federación Colombiana de Municipios.

La propuesta busca que las alcaldías de las poblaciones que tuvieron menores afectaciones puedan convertirse en aliadas de aquellas que enfrentan mayores necesidades y ayudarles a gestionar los elementos que requieren con mayor urgencia.

Gilberto Toro, director de Fedemunicipios, explicó que la iniciativa permitirá que “los alcaldes de los municipios menos afectados ayuden a las comunidades más afectadas”.

La respuesta ha comenzado a crecer y, hasta el momento, 17 municipios ya han asumido el compromiso de apadrinar a poblaciones damnificadas.

¿Cómo funciona el plan padrino para ayudar a los municipios afectados?

La idea es establecer un vínculo directo entre dos municipios. El territorio que apadrina identifica las principales necesidades de su municipio hermano y, con apoyo de ciudadanos, empresarios y organizaciones, reúne ayudas para enviarlas a las familias afectadas.

Uno de los primeros acuerdos se estableció entre Soacha, en Cundinamarca, y Vijes, en el Valle del Cauca, una población donde cientos de familias necesitan apoyo para enfrentar las consecuencias del desastre.

Julián Sánchez, alcalde de Soacha, explicó que decidieron acompañar a Vijes luego de conocer las necesidades planteadas por su administración:

Hemos decidido apadrinar el municipio de Vijes en el Valle del Cauca.

¿Qué necesitan las familias de Vijes, Valle del Cauca?

En Vijes, más de 180 familias lo perdieron todo y ahora requieren elementos básicos para comenzar nuevamente.

El alcalde de la población, Oscar Fernando Muñoz, destacó que diferentes sectores se han unido a la campaña y agradeció especialmente el respaldo proveniente de Soacha.

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Entre los elementos que se están recolectando se encuentran alimentos, agua y materiales de construcción, además de otros productos que puedan contribuir a atender las necesidades inmediatas de las familias.

Vijes viene trabajando fuertemente, gestionando por todas partes empresarios que se han unido también a esta noble causa.

La intención es que las ayudas no se queden únicamente en una donación puntual, sino que permitan establecer una relación de acompañamiento entre los municipios mientras las comunidades avanzan en su recuperación.